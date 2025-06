SECRETARIA  DA SAÚDE REFORÇA IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA EM VISITA AO HOSPITAL DE URGÊNCIAS

Com o avanço físico das obras do Hospital do Câncer de Sergipe e entrega prevista para agosto deste ano, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), tem fortalecido a assistência para garantir o tratamento adequado nas Unidades de Alta Complexidade com serviços voltados à Atenção Oncológica. É o caso do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), que recebeu nesta sexta-feira, 27, a visita do secretário da Saúde, Cláudio Mitidieri.

O Centro de Oncologia Dr. Oswaldo Leite da unidade hospitalar é referência em todo o estado para o tratamento e acompanhamento de pacientes com câncer, disponibilizando consultas médicas, exames e tratamento radioterápico, quimioterápico, além de cirurgias. Na oportunidade, Cláudio Mitidieri visitou o setor para acompanhar toda a assistência oferecida aos pacientes, assim como a entrega de medicações e os tratamentos disponibilizados de quimioterapia e radioterapia.

Durante a visita, o secretário enfatizou a importância da assistência oncológica em Sergipe: “A Oncologia é uma pauta muito importante para o Governo do Estado, e prova disso é a entrega ainda este ano do Hospital do Câncer, que revolucionará o tratamento oncológico em Sergipe. Sabemos dos desafios e, tratamos com prioridade todas as demandas, que também é uma preocupação nossa, mantendo o compromisso com a população sergipana. Verificamos, por exemplo, a entrega dos medicamentos para garantir a assistência aos pacientes, sem que haja interrupção do tratamento”.

A secretária escolar Maria Luciana, 49 anos, segue em acompanhamento do câncer no Centro de Oncologia do Huse, e agradeceu por todo o tratamento. “Praticamente estou curada, e fazendo o acompanhamento. Não tenho mais câncer nenhum. Tive câncer de mama com metástase no cérebro e hoje, graças a Deus, estou bem. Para mim, é muito importante como a gente é bem tratada e com todo o respeito”, comentou.

Quem também salientou o suporte oferecido pela unidade hospitalar foi a professora Maria Adriana, 54, que reside no município de Macambira. “Sei que a luta contra o câncer depende do olhar um para o outro e de um ajudar ao outro. Agradeço muito por ter o Huse nos apoiando em todos os momentos. Esse olhar um para o outro é importante para que a gente consiga, juntos, enfrentar essa batalha”, disse.

Mensalmente são realizadas mais de 2.300 consultas ambulatoriais, com uma média diária de 300 atendimentos gerais no Centro de Oncologia do Huse. Os pacientes que chegam com o diagnóstico são atendidos em diversas especialidades médicas, oncologistas e radioterapeutas, além de equipe multidisciplinar especializada.

Hospital do Câncer

O Hospital do Câncer de Sergipe oferecerá assistência no diagnóstico, tratamento e reabilitação de câncer para a população sergipana. A unidade está sendo construída em uma área de 46.292,80 metros quadrados (m²), sendo 21.454,08 m² de construção.

Serão 136 leitos de internação hospitalar, distribuídos em dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, 13 leitos de isolamento e 103 leitos de enfermaria, destinados a diferentes especialidades, como Oncologia Clínica (incluindo hematologia e cuidados paliativos), Oncologia Cirúrgica e Oncologia Pediátrica.

Foto: Mário Sousa/SES