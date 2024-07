SECRETARIA DA SAÚDE SEGUE PROMOVENDO CONSCIENTIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO NA VILA DO FORRÓ ATÉ DIA 31 DE JULHO

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) segue disponibilizando assistência e ações voltadas à conscientização e prevenção na Vila do Forró até dia 31 de julho. Nos quase 60 dias, a festa contou com assistência do Serviço do Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe), fiscalização de alimentos e bebidas, além do estande de prevenção que orienta sergipanos e turistas para prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis.

Com o tema ‘Onde tem forró, tem prevenção’, o estande da prevenção esteve presente todos os dias no forró com a distribuição de preservativos femininos e masculinos, folhetos informativos e orientações aos forrozeiros.

De acordo com o responsável técnico do programa IST/Aids, Almir Santana, durante os dias de forró o trabalho realizado pelas equipes foi bem recebido pela população. “Visamos principalmente incentivar o uso da camisinha, pois é um insumo de grande importância para a prevenção de doenças. Tínhamos o contato direto com as pessoas para explicar que o preservativo previne não somente as ISTs, como também a gravidez não planejada”, explicou o médico.

População aprova

Sergipanos e turistas têm aproveitado os últimos dias na Vila do Forró com muita música boa, comidas típicas e ações de prevenção à saúde. Um dos turistas é o paulista Antônio Carlos, que aproveitou sua estadia em Aracaju pela segunda vez com sua família e foi conhecer a Vila do Forró. Para ele, a festa está muito animada e bonita. “Muito importante as ações envolvendo à saúde, pois possibilita que as pessoas estejam bem informadas no que se refere à prevenção de doenças”, relatou.

Já a aposentada Naedja Barbosa destacou que a festa está linda e bem organizada. Nos conforta muito em saber que a Saúde continua prestando assistência para todos no evento, pois mesmo em um momento de lazer e cultura, tem profissionais preocupados em conscientizar e cuidar da população”, destacou.

Assistência qualificada

No que se refere à assistência à saúde, o Samu 192 Sergipe esteve à disposição da população durante os dias de Arraiá do Povo com profissionais especializados de prontidão. Durante todo o mês de junho foram realizados 612 atendimentos com casos clínicos e traumáticos, registrando 20 remoções por meio das Unidades de Suporte Básico e Avançado, alcançando com esses resultados, quase 100% de resolutividade dos casos recebidos no posto.

Durante o mês de julho, na Vila do Forró, o serviço pré-hospitalar deu continuidade no suporte e assistência, com a dupla de motolâncias, que tem o objetivo de prestar o primeiro atendimento seja ao paciente clínico, traumático, psiquiátrico, entre outros, de forma rápida e segura, aumentando as chances de sobrevida dos que necessitam do serviço.

Outras ações

O trabalho da Vigilância Sanitária foi primordial para garantir que a comercialização dos alimentos fosse segura para todos na festa. Durante o trabalho de prevenção, os fiscais de alimentos orientam os comerciantes dos estabelecimentos sobre o manuseio adequado dos alimentos, a higienização correta das mãos e a utilização de equipamentos de proteção individual para dar seguimento às normas sanitárias vigentes e a segurança alimentar.

Foto: Valter Sobrinho