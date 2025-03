SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DIVULGA LISTA DE ALUNOS CLASSIFICADOS NO ‘EDUCAÇÃO NOTA 10 ENEM’

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) divulgou nesta sexta-feira, 7, a lista dos alunos classificados na premiação do ‘Educação Nota 10 – Enem 2025’. Serão premiados os 100 alunos que obtiveram as melhores notas no Exame Nacional do Ensino Médio. A lista pode ser conferida no Portal da Seed, no link “Editais e Seleções”.

Os contemplados deverão apresentar os documentos exigidos no edital até o dia 10 de março. A apresentação dos documentos deverá ser feita via email, pelo endereço preuniseduc@gmail.com, contando com RG, CPF, e-mail, comprovante de que o aluno foi regularmente matriculado na rede pública de ensino, e contato telefônico.

Serão premiados os estudantes aprovados que obtiverem as 100 maiores notas na chamada regular do SISU, UFS e IFS-2025. A premiação será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para estudantes que obtiveram as maiores notas no SISU, do 1º ao 10º lugar; R$ 3.000,00 (três mil reais) para os estudantes que ficaram do 11º ao 50º lugar; e R$ 2.000,00 (dois mil reais) aos estudantes do 51º ao 100º lugar entre as maiores notas.

Veja a lista completa clicando neste link.

Foto: Maria Odília