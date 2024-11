SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO FINALIZA APLICAÇÃO DE PROVAS DO SAESE NESTA TERÇA-FEIRA, DIA 26

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), por meio da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional (Ceave), finaliza nesta terça-feira, 26, a aplicação das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (Saese). Iniciadas em 11 de novembro, as avaliações contaram com ampla participação de alunos das redes públicas estadual e municipais de ensino.

Em 2024, o Saese prevê a participação de mais de 84 mil estudantes, distribuídos em 951 unidades escolares, sendo 308 estaduais e 643 municipais. As provas são aplicadas a alunos do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. Até o momento, 3.909 aplicações já foram realizadas, correspondendo a 90% do total esperado.

O chefe do Serviço de Gestão do Sistema de Avaliação Educacional da Seduc (Segsae), Alexandre Guimarães, afirmou que as provas estão sendo realizadas conforme o planejado. “Está tudo ocorrendo com tranquilidade, com a participação efetiva dos estudantes, da gestão e dos professores. Estamos acompanhando, e a taxa de participação dos estudantes é expressiva. Isso é bastante significativo, pois sinaliza o entendimento de que o Saese é um instrumento determinante para a qualificação da educação pública de Sergipe. É uma cultura de avaliação sendo consolidada nas nossas redes”, destaca.

Implementado em 2021, o Saese gera dados que, além de serem repassados às equipes técnicas das redes públicas de ensino e disponibilizados ao público, contribuem para o cálculo do Índice de Desempenho Escolar de Sergipe (Idese).

A diretora do Ceave, Joniely Cruz, ressaltou a importância do Saese para alunos e escolas. “Sua relevância está em traduzir dados e informações que permitem aos gestores educacionais, políticos e secretários da educação tomarem medidas enquanto há tempo, para que possamos qualificar ainda mais a nossa educação pública”, conclui.

Foto: Ascom Seduc