SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO LANÇA A SEGUNDA CHAMADA PARA O PROGRAMA “EDUCAÇÃO NOTA 10”

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) publicou nesta sexta-feira, 17, o edital da segunda chamada do ‘Programa de Premiação por Resultados na Educação Básica da Rede Pública Estadual de Ensino’, a fim de que estudantes e professores tutores responsáveis em olimpíadas de conhecimento, eventos e programas científicos sejam contemplados com a premiação denominada de ‘Educação Nota 10’ referente ao ano de 2024.

Os interessados devem acessar o banner do ‘Educação Nota 10’, no site oficial da Secretaria de Estado da Educação e verificar o preenchimento do formulário. As inscrições serão de 20 de janeiro a 3 de fevereiro. A análise das inscrições vai de 4 a 14 de fevereiro e a publicação dos resultados dos aptos a receberem a premiação será divulgado no site da Seed no dia 18 de fevereiro. Haverá um período de recursos que deverão ser inscritos de 19 a 21 de fevereiro com publicação do resultado final no dia 27 de fevereiro.

São critérios para recebimento da premiação do ‘Educação Nota 10’ a obtenção das maiores notas na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com aprovação em instituições de ensino superior, conforme regulamento em edital específico, participação destacada em olimpíadas do conhecimento e feiras científicas, nas categorias ouro, prata e bronze, juntamente com seus respectivos professores tutores e seleção para representar o estado de Sergipe nos programas Jovem Embaixador, Senador e Parlamento Jovem Brasileiro.

O secretário Executivo da Seed, Marcel Resende, lembra que a premiação é um reconhecimento aos alunos que se destacaram em atividades científicas nas escolas em 2024, além de ser um incentivador da iniciação científica na rede pública estadual. “Temos projetos premiados nacionalmente e internacionalmente nas escolas da rede pública, e o Nota 10, para os alunos que se destacam, é uma forma de incentivá-los a continuar”, destaca.

Premiações

Os estudantes da rede pública que atenderem às disposições e que forem medalhistas de ouro em olimpíadas reconhecidas pela Seed ou equivalente e estudantes que obtiveram as maiores notas de aprovação no Sisu, do 1º ao 10º, receberão uma premiação no valor de R$ 5 mil. Os estudantes que forem medalhistas de prata ou equivalente e que obtiveram as maiores notas de aprovação no Sisu, do 11º ao 50º, receberão um valor de R$ 3.5 mil. Já os estudantes que receberam medalha de bronze ou equivalente e obtiveram as maiores notas de aprovação no Sisu, do 51º ao 100º, serão premiados com R$ 2 mil.

Na primeira edição, realizada em 2023, o programa beneficiou 78 escolas com prêmios que incluíram medalhas e incentivos financeiros, variando entre os eixos ‘pódio’ e ‘avanços’. Além das escolas, 1.707 professores foram premiados, incluindo aqueles que atuaram como orientadores em olimpíadas científicas, assim como 980 servidores e 363 alunos que se destacaram em competições nacionais de conhecimento realizadas em 2022 e 2023. Os resultados reforçam o impacto positivo que o programa pode ter não só no ambiente escolar, mas também na motivação e desenvolvimento dos estudantes.

Foto: Seed