SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONVIDA SINDIMED PARA DIALOGAR SOBRE DEMANDAS DO HOSPITAL DA CRIANÇA

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), atenta à transparência da qualidade dos serviços prestados na rede estadual de saúde e aberta ao diálogo, convidou, nesta sexta-feira, 19, representantes do Sindicato dos Médicos de Sergipe (Sindimed/SE) para dialogar sobre as demandas da gestão do Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza.

Na ocasião, a SES expôs a notificação enviada à Organização Social de Saúde (OSS) Irmandade Boituva, responsável por gerir o Hospital da Criança, que solicita informação sobre contratualização e prestação de serviços na unidade hospitalar.

O documento foi entregue nesta quinta-feira, 18, e estabelece um prazo de cinco dias úteis para que a empresa apresente documentação comprobatória. Caso contrário, poderão ser aplicadas sanções contratuais. A medida foi adotada após relatos do Sindimed com relação à Organização de Social de Saúde contratada. A SES se comprometeu a encaminhar a resposta da Irmandade Boituva para a classe sindical e intermediar uma nova reunião.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, destacou o empenho do Estado para garantir saúde, qualidade, profissionais satisfeitos e população atendida. “Estivemos ontem, 18, no Hospital da Criança e entregamos uma notificação à Irmandade Boituva solicitando informações sobre todas as denúncias realizadas pelo sindicato. Então, reforço o compromisso do Governo de Sergipe com a oferta de condições de trabalho dignas e adequadas para a execução da atividade profissional em todas as áreas da saúde, nesse caso, especificamente na área médica”, declarou.

O presidente do Sindimed, o médico José Helton Monteiro, agradeceu à SES pela disposição e diálogo. “Estamos exercendo o papel de fiscalização do sindicato e agradecemos ao Estado por ter acolhido nossas denúncias e se colocado à disposição para discutir conosco essa questão contratual e o vínculo trabalhista dos profissionais”, afirmou.

