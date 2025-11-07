SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SERGIPE MOBILIZA OS MUNICÍPIOS PARA O DIA D CONTRA A DENGUE NESTE SÁBADO

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com a Secretarias Municipais de Saúde (SMS), realizará o Dia D estadual de combate à dengue, neste sábado, 8, das 8h às 12h. A iniciativa envolverá os municípios sergipanos e a SES realizará a abertura oficial em Nossa Senhora do Socorro, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Tancredo Neves, localizada no bairro João Alves, com o intuito de reforçar a importância da prevenção e do enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Com o tema “Contra o mosquito, todos do mesmo lado”, a iniciativa busca unir esforços entre o estado, municípios e população na intensificação das ações de limpeza, eliminação de criadouros e conscientização sobre os cuidados que cada cidadão deve adotar em casa e no ambiente de trabalho. Durante a ação, haverá blitz educativa, distribuição de panfletos educativos, orientação e demonstração de como eliminar os criadouros.

De acordo com a gerente de endemias da SES, Sidney Sá, a mobilização representa um esforço conjunto em todo o Brasil para a prevenção da doença. “A mobilização representa um grande esforço nacional para prevenir a dengue. Queremos reforçar com a população que o combate ao mosquito Aedes aegypti começa em casa, eliminando criadouros e adotando medidas simples de prevenção. O Dia Nacional de Mobilização contra a Dengue, em 8 de novembro, serve para concentrar e fortalecer as ações que já vêm sendo realizadas ao longo da semana”, frisou.

Cenário epidemiológico

Dados do Ministério da Saúde (MS) registraram que, atualmente, Sergipe possui 990 casos prováveis de dengue em 2025, o que representa uma redução de 47% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram notificados 1.876 casos. Em relação aos óbitos, o estado confirmou quatro mortes este ano — número menor que o registrado em 2024, com sete casos confirmados.

Foto ascom SES