SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E HU DE LAGARTO ASSINAM NOVO CONTRATO QUE VISA AMPLIAR ATENDIMENTOS

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), em conjunto com o Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS), vinculado à Rede Ebserh, assinou, na manhã desta segunda-feira, 7, um novo contrato de serviços, com o objetivo de aumentar o número de procedimentos e atendimentos realizados pela unidade, beneficiando a região de Lagarto e cidades circunvizinhas. O valor do investimento anual é de R$ 37,7 milhões, que fortalecerá o crescimento do HUL.

“Após muitas discussões, chegamos a um acordo satisfatório para ambas as partes, resultando na celebração deste contrato. Estamos contratando 520 procedimentos, além de garantir uma porta aberta para urgência e emergência, que irá acolher toda a demanda da região. Conseguimos chegar a um acordo, graças à atuação fundamental do nosso Ministério Público Federal, que facilitou as discussões”, explica o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri.

A necessidade deste novo contrato surgiu em resposta à demanda crescente e às mudanças no perfil do HUL que, agora, apresenta ainda metas qualitativas e quantitativas. O hospital se especializou, incorporando procedimentos de maior complexidade em sua carta de serviços, o que eleva suas metas qualitativas. “Por outro lado, como Estado, precisávamos garantir que as metas quantitativas também fossem mantidas, assegurando o atendimento à população em termos de procedimentos, exames, consultas e cirurgias”, pontua Cláudio Mitidieri.

O superintendente do Hospital Universitário de Lagarto, Manoel Cerqueira Neto, ressaltou que a unidade tem se mostrado uma porta aberta e vital para serviços de urgência e emergência. “Firmamos um contrato que fortalecerá o crescimento do HUL e aprimorará nosso processo assistencial. Agradeço de maneira especial ao Governo do Estado, que entendeu as necessidades do Hospital dentro da rede de saúde”, destaca.

Sobre a Ebserh

O HUL-UFS é filiado à Rede Ebserh, instituição vinculada ao Ministério da Educação (MEC) que administra, atualmente, 40 hospitais universitários federais. O objetivo é, em parceria com as universidades, aperfeiçoar os serviços de atendimento à população, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), e promover o ensino e a pesquisa nas unidades filiadas.

Foto: Mário Sousa