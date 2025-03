SES E MINISTÉRIO DA SAÚDE DISCUTEM FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ONCOLÓGICA NO ESTADO DE SERGIPE

Com o objetivo de discutir o fortalecimento da atenção oncológica do estado, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), junto ao Ministério da Saúde (MS), realizou, neste sábado, 22, uma visita técnica ao Hospital de Amor, no município de Lagarto. A intenção é que a unidade funcione de forma interestadual, atendendo, também, os estados de Pernambuco, Bahia e Alagoas.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, o hospital irá contribuir com o fortalecimento da rede oncológica em Sergipe. “Discutimos a funcionalidade da unidade que passará a ser interestadual junto à bancada federal, prefeitos dos municípios e o representante do Ministério da Saúde para dialogar acerca do fortalecimento da oncologia em Sergipe. Essa modalidade interestadual possibilitará a ampliação da capacidade de atendimento, onde trará mais benefício e dignidade à população”, destaca.

O secretário de Atenção Especializada do MS, Mozart Sales, salientou as potencialidades do hospital. “O equipamento tem uma característica inovadora de fazer a referência a nível interestadual seguindo a linha de cuidado para os pacientes oncológicos. É uma linha prioritária do Programa Mais Especialidades do Governo Federal, em conjunto com o Governo de Sergipe, para que seja oferecido um atendimento de qualidade. Além disso, o hospital poderá ofertar formação de recursos humanos em várias áreas para que o tratamento do câncer seja feito em tempo oportuno, diminuindo a fila de espera”, ressalta.

Na ocasião, as equipes técnicas visitaram a estrutura do hospital como ambulatório, sala de quimioterapia, radioterapia e tomógrafo. “É uma estrutura física de excelência com profissionais qualificados que vai servir não somente os sergipanos, como também os alagoanos, pernambucanos e baianos. Enquanto gestora do município de Lagarto, a nossa preocupação é que a população tenha uma assistência e acompanhamento qualificado”, pontua a secretária da Saúde de Lagarto, Goretti Reis.

Rede oncológica

Em Sergipe, existem três hospitais com serviços de assistência de Alta Complexidade em Oncologia já habilitados: o Hospital de Cirurgia habilitado com o serviço de radioterapia; o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) com radioterapia, hematologia, oncologia; e o Hospital Universitário de Sergipe habilitado em hematologia para atender a demanda.

Além disso, a Rede ainda contará, em breve, com o Hospital do Câncer de Sergipe, com uma estrutura ampla e moderna, composta por mais de 200 leitos. Serão 136 leitos de internação hospitalar, distribuídos em dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, 13 leitos de isolamento e 103 leitos de enfermaria, destinados a diferentes especialidades, como Oncologia Clínica (incluindo hematologia e cuidados paliativos), Oncologia Cirúrgica e Oncologia Pediátrica.

