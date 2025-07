SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE FAZ CHAMAMENTO PÚBLICO PARA DIREÇÃO DA UPA DA CIDADE DE TOBIAS BARRETO

A Secretária de Estado da Saúde (SES) realizou nesta quarta-feira, 23, o chamamento público destinado às Organizações Sociais (OS) interessadas em gerir a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Vicente de Paulo, no município de Tobias Barreto. O intuito do processo é qualificar ainda mais o atendimento à população sergipana e gerar economicidade ao Estado.

O chamamento público aconteceu no Centro Administrativo da Saúde (CAS) e contou com a participação de quatro entidades interessadas em gerir a UPA, localizada no centro sul de Sergipe. Além de atender a população de Tobias Barreto, a unidade de saúde recebe pacientes de Riachão do Dantas, Tomar do Geru, Itabaianinha e Poço Verde.

A diretora de Gestão e Projetos das Organizações Sociais da SES, Jória Dias, destacou que o evento dá início a abertura do envelope para a cogestão da Organização Social para a UPA de Tobias Barreto. “O chamamento público tem como objetivo a economicidade e quem ganha com isso é a população sergipana”, afirmou.

Por meio desse processo, os pacientes acabam ganhando ampliação de serviços, instalação de novos aparelhos, implantação de novo fluxo de trabalho, melhoria no atendimento e a possibilidade da transformação de uma UPA em um hospital de pequeno porte, que vai atender todos os munícipes e cidadãos da região. “Nove entidades visitaram a Unidade de Pronto Atendimento, e quatro demonstraram interesse em participar do processo de seleção para gerir a unidade”, acrescentou Jória.

Sobre a UPA

A Unidade de Pronto Atendimento é um serviço de saúde que funciona 24 horas por dia, oferecendo atendimento de urgência e emergência. O local oferece serviços como raio-x, exames laboratoriais, eletrocardiograma (ECG) e suturas, além de uma estrutura física completa para atendimento de pacientes.

Foto: Valter Sobrinho/SES