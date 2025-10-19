SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE MOBILIZA A POPULAÇÃO PARA O DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO

Com o objetivo de estimular a atualização da caderneta vacinal da população, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), mobilizou, neste sábado, 18, os 75 municípios sergipanos para o Dia D da Campanha de Multivacinação. O público-alvo inclui crianças e adolescentes, com idade de 0 a menos de 15 anos, além de adultos e idosos. A abertura oficial da iniciativa em Sergipe ocorreu na Unidade Básica de Saúde (UBS) Ex.Combatente 2º Tenente Walter José de Oliveira, em Nossa Senhora do Socorro, na Região Metropolitana de Aracaju.

“Hoje é um dia de grande mobilização em todo o Brasil. Todas as UBSs estão articuladas com o mesmo objetivo, que é melhorar as coberturas vacinais. Algumas doenças, como o sarampo, têm ameaçado o retorno em certas regiões, e isso reforça ainda mais a importância da vacinação. Então, atualizem a caderneta de vacinação e cuidem também da própria saúde. Adolescentes, pais e idosos precisam estar com o calendário vacinal em dia, é hoje é uma excelente oportunidade para garantir essa proteção”, explicou o diretor de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio.

As vacinas protegem contra doenças que não foram erradicadas, sendo que as baixas coberturas deixam a população suscetível à reintrodução de doenças já eliminadas do território nacional e a ocorrência de surtos de doenças de baixa incidência atualmente, foi o que detalhou a secretária de Saúde de Nossa Senhora do Socorro, Adriana Menezes.

“Essa é uma data alusiva, criada para reforçar a importância de atualizar os cartões de vacina. A presença do Estado, por meio da SES, junto com a Secretaria Municipal de Saúde de Socorro, é fundamental para fortalecer esse elo entre pais e filhos, incentivando as famílias a manterem as vacinas em dia e evitando que doenças já erradicadas voltem a circular. Vacinar é um ato de amor e salva vidas”, destacou Adriana Menezes.

População aprova

Durante o atendimento, o profissional de saúde confere a situação vacinal de cada usuário e realiza a atualização conforme a necessidade, como é o caso da Joana Maria, mãe de Júlia e Valentina, que levou as filhas para o Dia D. “Hoje eu vim trazer as meninas para se vacinar, para não pegar doença e ficar tudo em dia. O cartão delas está completo, não deixo faltar nenhuma dose. Elas tomaram as vacinas direitinho e está tudo certo. A minha também está em dia, não pode vacilar com a saúde”, disse a dona de casa.

Segundo a doméstica Givaneide dos Santos, 45 anos, a vacinação é muito importante, tanto para os filhos quanto para os pais. “É maravilhoso poder cuidar da saúde deles e garantir que todas as vacinas estejam em dia. Hoje eu trouxe meus filhos justamente para isso, para atualizar a caderneta e tomar as vacinas que estavam atrasadas. Quero deixar tudo certinho, tudo em dia”, ressaltou Givaneide.

Quem também aproveitou o dia foi Wiliana da Silva, 51 anos. “A vacinação é muito importante, é questão de saúde, em primeiro lugar. Ajuda a evitar doenças, por isso é essencial manter tudo em dia. Eu aprovo totalmente essa iniciativa, é um dia muito importante para todos nós”, considerou Wiliana.

Vacinas ofertadas

Durante a campanha serão oferecidas todas as vacinas básicas que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação, como a BCG, Rotavírus Humano, Meningo C, Pentavalente (DTP/Hib/HB), Pneumocócica, Poliomielite Inativada, Poliomielite Oral, Hepatite A, Tríplice Viral, Tríplice Bacteriana, Febre Amarela, HPV, Meningo ACWY e Covid-19.

Foto: Mário Sousa