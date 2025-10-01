SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE REALIZA ABERTURA DO OUTUBRO ROSA COM OFERTA DE EXAMES E CONSULTAS

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou nesta quarta-feira, 1º, a abertura da campanha Outubro Rosa com ações no Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case) e no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism) com oferta de diversas atividades direcionadas à prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama, além de outros serviços relacionados à saúde da mulher.

O objetivo da mobilização é conscientizar sobre o câncer de mama, promovendo a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. As pacientes atendidas no Case tiveram a oportunidade de realizar exames e consultas disponibilizados pela Unidade Móvel de Saúde da Mulher. Na ação, foram ofertadas 40 ultrassonografias, entre elas mamária e transvaginal, 40 exames de lâmina (Papanicolau), 40 consultas com clínico geral e 30 mamografias, executadas com o novo mamógrafo da unidade móvel.

“Temos como objetivo acolher as mulheres que são atendidas no Case para que elas tenham mais acesso a esses serviços de saúde e a gente possa, de fato, conscientizar a população sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama e a importância de se cuidar e de se prevenir contra essa neoplasia”, destacou a coordenadora estadual dos Serviços Especializados, Maynara Franca.

Além da Unidade Móvel de Saúde da Mulher, equipes da Universidade Federal de Sergipe (UFS) estiveram presentes na ação oferecendo orientações sobre o uso racional de medicamentos e realizando a aferição de sinais vitais. A unidade móvel Fique Sabendo também participou da atividade e ofertou testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites virais.

As atividades fazem parte da quarta edição do ‘Case Acolhe o Outubro Rosa’, uma iniciativa que reforça os cuidados preventivos com a saúde feminina. “Nesta edição, colocamos em pauta uma palavra de ordem: a prevenção. Precisamos nos prevenir e entender que a saúde começa nesses processos de educação e de prevenção. Então, hoje, a gente chama atenção para o câncer de mama”, enfatizou a coordenadora da assistência farmacêutica da SES, Juliana Santos.

O primeiro dia do Outubro Rosa também foi celebrado no Caism. As pacientes que realizam acompanhamento na unidade foram acolhidas por uma psicóloga e participaram de uma palestra, onde foi destacado a importância de realizar exames de rotina para a prevenção do câncer de mama e de outras neoplasias, como a de colo de útero.

Adesão feminina

A pedagoga Tatiane Ferreira contou que estava no Case para buscar os medicamentos da sua filha quando soube da ação. Ela completou 40 anos há pouco tempo e aproveitou a oportunidade para realizar uma mamografia pela primeira vez. “A nossa vida é tão corrida, resolve uma coisa e outra, e quando é para se cuidar deixamos para depois. Então, eu quis aproveitar que já estava aqui e cuidar também de mim”, afirmou.

A recepcionista Claudia Santos, 39, já faz acompanhamento ginecológico no Caism, mas foi até a Unidade Móvel de Saúde da Mulher para se consultar com o clínico geral e realizar exames de rotina. “Gostei muito da ação. Cheguei aqui e já fui atendida rápido. Quero me consultar porque minha família tem histórico de câncer de mama e eu me preocupo”, declarou.

Outubro Rosa

Excluindo os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama ocupa o primeiro lugar no ranking de neoplasias mais incidentes em mulheres brasileiras, de acordo com o Ministério da Saúde. Em seguida, está o câncer de colo de útero. Em Sergipe, entre os anos de 2021 e 2025, foram identificados 2.152 casos de neoplasia maligna de mama e 56 ocorrências de carcinoma in situ da mama – uma forma inicial de câncer de mama não invasivo. Somente neste ano, o estado já contabilizou 180 casos de neoplasia maligna na mama.

Em todo o mês de outubro, a SES intensifica as suas atividades de cuidado e prevenção do câncer de mama, como a duplicação da capacidade de atendimentos do Caism e ampliação de ações que ofertam exames ginecológicos.

