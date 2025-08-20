SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE REALIZA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PROPRIÁ

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou nesta quarta-feira, 20, o chamamento público destinado às Organizações Sociais em Saúde (OSS) interessadas em gerir o Hospital e Maternidade Regional de Propriá São Vicente de Paula (HRP). A cogestão busca aprimorar a eficiência, melhorar a qualidade do atendimento e a instalação de serviços e equipamentos, possibilitando o aumento da capacidade no número de atendimentos.

O hospital de Propriá funciona 24 horas por dia, oferecendo atendimento de urgência e emergência, além de diversos exames e procedimentos médicos, onde atende moradores dos municípios circunvizinhos como Amparo de São Francisco, Aquidabã, Brejo Grande, Canhoba, Cedro do São João, Ilha das Flores, Japoatã, Malhada dos Bois, Neópolis, Pacatuba, Propriá, Santana do São Francisco, São Francisco, Telha, Nossa Senhora de Lourdes e Muribeca.

A reunião aconteceu no Centro Administrativo da Saúde (CAS) e contou com a participação de cinco entidades. De acordo com a diretora de Gestão e Projetos das Organizações Sociais da SES, Jória Dias, o chamamento é composto em duas etapas. “No primeiro dia é dedicado à habilitação das entidades, o que envolve o credenciamento e o recebimento do envelope 01, que contém a documentação exigida e a identificação dos representantes legais de cada entidade”, afirmou.

Processo

Nesta quinta-feira, 21, será realizada a abertura do segundo envelope com a presença das entidades habilitadas na etapa anterior. As entidades habilitadas ficam responsáveis por entregar seus projetos e após a entrega, será estabelecido um prazo, conforme detalhado no edital, para a análise dos projetos, incluindo a avaliação das pontuações e a análise de preços.

“O chamamento está fundamentado na Lei Estadual 2.298/2023, que estabelece as diretrizes para o chamamento público. O edital é amplamente divulgado e sua execução é feita com rigor, a fim de garantir a transparência, o acompanhamento e a clareza em todas as etapas do processo”, explicou a diretora.

Foto: Mário Sousa