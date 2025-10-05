SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE REFORÇA INPORTÂNCIA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA MENINGITE

O Dia Mundial de Combate à Meningite é celebrado neste domingo, 5, e a Secretaria de Estado da Saúde (SES) chama a atenção da população para a importância da vacinação em crianças como forma de evitar esta doença que, no Brasil, é considerada endêmica. Nesta segunda-feira, 6, será iniciada a campanha para atualização do calendário vacinal de crianças e adolescentes nos 75 municípios sergipanos.

A meningite é uma doença grave e se caracteriza por uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, que pode ser causada por bactérias, vírus, fungos e parasitas. Em alguns episódios menos frequentes, ela também é desenvolvida por processos inflamatórios. Cada caso requer um tratamento específico.

A forma de transmissão mais comum, quando se trata da meningite bacteriana ou viral, é de pessoa para pessoa, através das vias respiratórias, por gotículas e secreções do nariz e da garganta.

Entre 2021 e 2025, Sergipe registrou 174 casos confirmados de meningite e, somente até setembro deste ano, foram contabilizados 30. De acordo com a referência técnica em doenças exantemáticas e imunopreveníveis da SES, Karla Anacleto, a saúde pública estadual desenvolve ações de prevenção, monitoramento e tratamento da doença. Essa vigilância ativa permite que surtos sejam detectados precocemente, garantindo o bem-estar da população.

“A principal forma de prevenir a meningite é através da vacina. Para isso, intensificamos a vacinação junto aos municípios e realizamos ações de capacitação e monitoramento, incluindo busca ativa semanal por casos. Desta forma, podemos intervir rapidamente para evitar agravamentos e garantir um tempo-resposta mais eficiente. A investigação é feita, principalmente, por meio da vigilância laboratorial, usando exames como a cultura do líquor, considerada padrão-ouro na identificação do agente causador”, disse Karla.

Esta síndrome apresenta sintomas graves como febre alta, dor de cabeça intensa e rigidez na nuca, mas a boa notícia é que o Sistema Único de Saúde (SUS) dispõe de vacinas para prevenir as principais causas de meningite bacteriana. Outra forma de prevenção disponível no SUS é a quimioprofilaxia, mas esta só é indicada para pessoas próximas de um caso confirmado de meningite bacteriana. As vacinas meningocócica C (conjugada), pneumocócica 10-valente (conjugada), pentavalente e meningocócica ACWY (conjugada) estão disponíveis no calendário de vacinação da criança do Programa Nacional de Imunização, sendo a principal forma de controle da doença.

Segundo a gerente de Imunização da SES, Illani Paulina, a meningite pode levar o paciente a óbito e por isso é essencial manter a caderneta de vacinação atualizada. “A vacina é uma aliada contra a meningite, então é muito importante procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) para vacinar as crianças. O imunizante é seguro, eficaz e está disponível em toda a rede de saúde, de forma gratuita, pelo SUS”, destacou.

Em Sergipe, até julho de 2025, a cobertura vacinal de crianças menores de um ano chegou a mais de 80% para as vacinas meningocócica C, pentavalente e pneumocócica 10-valente. A meta é chegar à 95% de imunização deste público.

Campanha de vacinação

Nesta segunda-feira, 6, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), mobiliza os 75 municípios sergipanos para promover a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

A campanha vai até o dia 31 de outubro e durante este período as UBSs receberão e disponibilizarão doses de vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação 2025, a fim de resgatar não vacinados ou completar esquemas de vacinação.

A ação tem como prioridade vacinar aqueles que não estão protegidos contra o HPV, a febre amarela e o sarampo, mas também ofertará vacinas contra Hepatite B, Hepatite A, Penta (DTP/Hib/HB), Poliomielite Inativada, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente (conjugada), Meningocócica C (conjugada)/Meningocócica ACWY (conjugada), Influenza, Covid-19, Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), Varicela e DTP.