SECRETARIA DE SAÚDE DE ARACAJU CONVOCA TUTORES PARA VACINAR SEUS PETS CONTRA A RAIVA ATÉ 1º DE NOVEMBRO

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju, por meio da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), segue promovendo a Campanha de Vacinação Antirrábica 2025, que vai até o dia 1º de novembro. A ação oferece pontos fixos e drive-thru, facilitando o acesso dos tutores à imunização gratuita de cães e gatos.

Neste sábado, 25, das 8h às 16h, as equipes da SMS estarão em 25 pontos de vacinação distribuídos por bairros das 5ª e 6ª Regiões: Getúlio Vargas, Suíssa, Cirurgia, Santo Antônio, Industrial, 18 do Forte, Cidade Nova, Dom Luciano, Japãozinho, Coqueiral, Porto Dantas e ainda o Conjunto Manoel Preto.

Para quem não puder comparecer neste sábado, a vacinação continua em formato drive-thru entre os dias 28 e 31 de outubro, das 8h às 13h, no Parque de Exposições João Cleophas, no bairro José Conrado de Araújo.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Ambiental da SMS, Michele Cruz, mais de 18 mil animais já foram vacinados em Aracaju em 2025, sendo 15.378 doses aplicadas apenas nesta campanha. Ela ressaltou que a participação dos tutores tem sido fundamental para o sucesso da mobilização.

“A adesão da população demonstra o compromisso dos aracajuanos com a saúde dos seus pets e com a prevenção da raiva. Cada animal vacinado representa uma cidade mais segura e protegida”, destacou.

Controle da zoonose

A raiva é uma doença viral grave e quase sempre fatal, transmitida pela saliva de animais infectados, por meio de mordidas, arranhões ou lambidas. A vacinação anual é a única forma eficaz de prevenção, protegendo não apenas os animais, mas também as pessoas e o ambiente urbano.

Foto: Ascom/SMS