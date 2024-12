SECRETARIA DE SAÚDE REALIZA CAMINHADA EM PROL DO ENFRENTAMENTO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS NESTE SÁBADO

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) promove neste sábado, 7, a II Caminhada Circuito Integrado da Saúde, campanha de enfrentamento às Doenças e Agravos Não Transmissíveis (Dant), com o tema ‘Do primeiro ao último passo: mais saúde para os sergipanos’. A caminhada partirá do Farol da Orla de Atalaia até o estacionamento da Passarela do Caranguejo e contará com serviços como a Carreta do Homem e a Unidade Móvel ‘Fique Sabendo’ com testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C, além de avaliação nutricional, aferição de pressão arterial e orientações sobre saúde bucal.

A ação reunirá cerca de 6 mil pessoas com o objetivo de sensibilizar sobre a prevenção de doenças crônicas, como o diabetes e hipertensão, e para aqueles que já as possuem, conscientizar para a necessidade de aderir ao tratamento.

O evento é uma realização da Diretoria de Atenção Primária à Saúde (Daps) da SES, com o apoio das secretarias da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), da Comunicação Social (Secom) e do Esporte e Lazer (Seel) e Associação Sergipana de Proteção ao Diabético ( ASPAD).

Foto: Mário Sousa