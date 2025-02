SECRETARIA DE SAÚDE REFORÇA A IMPORTÂNCIA DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19 NO CARNAVAL

Tendo em vista o período carnavalesco, momento de folia que acumula aglomerações entre as pessoas, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) reforça a importância dos cuidados preventivos contra a Covid-19, a fim de se evitar a transmissão do vírus e o aumento no número de casos em Sergipe.

Entre as medidas essenciais, está a utilização de máscara em ambientes de alta circulação para evitar a transmissão e o agravamento no número de casos, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), assim como a higienização correta das mãos com água e sabão ou álcool em gel.

“É importante lembrar que mesmo não estando numa emergência de saúde pública, a Covid-19 continua afetando a nossa população. Alguns estados já observam o aumento de casos e por isso intensificamos a importância da vacinação para os grupos vulneráveis, sendo crianças de seis meses a 6 anos, idosos que precisam manter o calendário vacinal atualizado, pessoas com comorbidades e os imunossuprimidos”, destacou o diretor de Vigilância em Saúde da SES, Marco Aurélio Goes.

Orientações

É fundamental que todos observem se as vacinas contra a Covid-19 estão em dia, pois a vacina, apesar de não proteger da infecção, evita as formas graves da doença. Em caso de sintomas respiratórios, como quadro febril, espirros, dores no corpo e tosse, a orientação é que procure uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da sua residência para que sejam feitas a testagem para Covid-19, seja pelo teste rápido antigênico ou pelo RT-PCR.

Em caso de resultado positivo para a doença, é necessário tomar medidas para não levar a infecção a outras pessoas. As principais são o uso de máscaras e isolamento social. Também é recomendado que a pessoa fique atenta aos sintomas e siga as recomendações médicas. A imunização contra a Covid-19 está incluída no Calendário Nacional de Vacinação e está disponível nas Unidades Básicas de Saúde dos municípios sergipanos.

Foto: Arthuro Paganini