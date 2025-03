SECRETÁRIA DÉBORA LEITE BUSCA APOIO FEDERAL PARA AMPLIAR ATENÇÃO PRIMÁRIA E FORTALECER A SAÚDE

Em um esforço decisivo para enfrentar os desafios da saúde pública em Aracaju, a secretária da Saúde, Débora Leite, reuniu-se na última quarta-feira, 26, com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para tratar da reestruturação da Atenção Primária no município. Acompanhada pelo senador Alessandro Vieira (MDB), Débora apresentou um diagnóstico alarmante: cerca de um terço da população da capital sergipana está sem cobertura adequada, sobrecarregando o sistema e agravando o cenário de filas e lotações nas urgências.

A construção de novas Unidades de Saúde da Família e a implantação de mais equipes de saúde da família foram apontadas como ações prioritárias. “O ministro entendeu a urgência e prometeu dar prioridade. Fortalecer a Atenção Primária é organizar o cuidado e evitar o colapso das urgências, que têm sido a única porta de entrada para muitos pacientes”, afirmou a secretária.

O senador Alessandro Vieira (MDB), que mediou a visita, destacou o tom republicano da reunião e elogiou a postura da gestão municipal. “Apesar de diferenças partidárias, o compromisso com o atendimento ao povo deve estar acima de qualquer bandeira. O ministro mostrou sensibilidade e prometeu atender os pleitos com brevidade”, afirmou.

Com o compromisso assumido pelo Ministério da Saúde de priorizar as demandas apresentadas, a expectativa é que os investimentos necessários para ampliar a rede de Atenção Primária em Aracaju sejam viabilizados em breve. Com a articulação da gestão municipal e o esforço conjunto entre as lideranças políticas, Aracaju poderá avançar e superar os desafios estruturais para atender às necessidades crescentes da população.

PARLAMENTARES

A articulação também envolveu visitas aos gabinetes dos parlamentares sergipanos. A gestora esteve pessoalmente com os deputados Thiago de Joaldo (PP), Ícaro de Valmir (PL), Yandra Moura (União), João Daniel (PT), Katarina Feitoza (PSD), além do senador Rogério Carvalho (PT). Débora reforçou a importância da destinação de emendas ao Orçamento da União para ampliar os investimentos na saúde municipal.

A secretária estava acompanhada da coordenadora de Regulação da SMS, Polyana Vieira.

Da assessoria de comunicação/SMS