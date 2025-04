SECRETÁRIA DÉBORA LEITE VISITA HOSPITAL NESTOR PIVA E CONFIRMA NORMALIDADE NO ATENDIMENTO DE ORTOPEDIA

A secretária municipal de Saúde de Aracaju, Débora Leite, esteve no Hospital Nestor Piva nesta quinta-feira, 17, para acompanhar de perto o funcionamento do serviço de Ortopedia. Durante a visita, a gestora percorreu as áreas de atendimento, conversou com profissionais e pacientes e constatou que a assistência na especialidade segue normalmente, sem qualquer interrupção.

A secretária foi acompanhada da diretora, Marbene Souza, e equipe técnica do hospital, que é administrado pelo Instituto de Gestão e Cidadania (IGC). Durante a vistoria, foi possível verificar que o atendimento no setor de Ortopedia permanece organizado e com fluxos bem definidos, refletindo o esforço conjunto para garantir a qualidade dos serviços.

Nos últimos semanas, o setor apresentou avanços significativos, como evidenciado pelo aumento de manifestações positivas na Ouvidoria — foram mais de 21 elogios apenas nos últimos dois meses. A direção do hospital reforçou que, desde o início da atuação do IGC, o serviço de Ortopedia vem sendo constantemente aprimorado, com foco na eficiência e na segurança dos pacientes.

Foto assessoria