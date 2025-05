SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CONVOCA MÉDICOS PARA REFORÇAR ATENDIMENTO NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realizou nesta terça-feira, 27, o acolhimento pedagógico dos médicos que chegaram para fortalecer a Rede Atenção Primária. Os profissionais chegam para integrar as Equipes de Saúde da Família (ESF) e reforçar o atendimento nas unidades que estavam sem cobertura médica, garantindo mais dignidade, acesso e cuidado à população.

Ao todo, seis médicos já iniciaram os trabalhos nesta semana, e outros cinco passarão a integrar a rede nos próximos dias, completando a reposição das equipes. A chegada desses profissionais assegura a presença da equipe mínima recomendada pelo Ministério da Saúde — composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde — e permite que os usuários tenham acesso à atendimentos médicos essenciais, como consultas e prescrições.

Durante o acolhimento, os novos médicos foram orientados sobre os fluxos de atendimento, a realidade social dos territórios e o funcionamento da Rede de Atenção à Saúde. O objetivo da ação foi alinhar práticas e garantir que cada profissional compreenda seu papel na Estratégia de Saúde da Família, atuando com efetividade e sensibilidade diante das necessidades locais.

“É uma imensa felicidade para nós começar a receber esses médicos. Com isso, conseguimos cobrir todas as equipes, deixá-las completas e, principalmente, garantir toda assistência à população”, destacou Gabriela Carvalho, diretora de Vigilância e Atenção em Saúde.

Para a coordenadora da Rede de Atenção Primária, Mayra de Oliveira, o acolhimento é essencial para conectar o profissional com o território onde vai atuar. “A Atenção Primária é a porta de entrada do sistema e o médico é um agente fundamental nesse cuidado. Queremos que eles entendam a rede e atuem de forma resolutiva, próxima da comunidade”, afirmou.

A médica convocada, Isadora Dorna, reforçou a importância do encontro como espaço de diálogo e planejamento. “Foi um momento muito proveitoso. A gestão demonstrou preocupação com a melhoria do atendimento e também abriu espaço para nossa contribuição nesse processo”, avaliou.

Com a recomposição, a SMS garante que todas as equipes da Estratégia de Saúde da Família tenham atendimento médico regular. A medida impacta diretamente na oferta de serviços nos postos de saúde, promovendo o cuidado contínuo, a prevenção de doenças e o acompanhamento próximo dos usuários do SUS.

Alocação nas USFs

Os primeiros seis médicos já estão sendo alocados em regiões com maior demanda reprimida. A Unidade de Saúde da Família (USF) Onésimo Pinto, situada no bairro Jardim Centenário, recebeu dois profissionais. A USF Anália Pina, localizada no Conjunto Almirante Tamandaré, recebeu mais um médico, totalizando agora quatro médicos em suas equipes. Também foram contempladas com um novo médico cada as USFs Edézio Vieira de Mello (Siqueira Campos), Geraldo Magela (Conjunto Orlando Dantas ) e Humberto Mourão (São Conrado). A distribuição visa atender às necessidades específicas de cada território e reestabelecer a cobertura integral das equipes.

Foto: Ascom/SMS