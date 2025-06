SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DIZ QUE POSTO MÉDICO DO FORRÓ CAJU TERÁ VACINAÇÃO ENTRE OS DIAS 25 E 27 DE JUNHO

Quem for aproveitar o Forró Caju a partir desta quarta-feira, 25, terá mais um motivo para comemorar: a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju inicia uma ação de vacinação itinerante no posto médico do evento, garantindo mais acesso à imunização para a população. A iniciativa segue até o dia 27 de junho, com atendimento das 19h à 01h.

A ação leva ao público vacinas do calendário vacinal adulto, como DT (difteria e tétano), hepatite B, febre amarela, além das vacinas contra a Covid-19 e a influenza. Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto e a caderneta de vacinação.

De acordo com Aizla Carolainy Santos, gerente de imunização da SMS, a estratégia tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal no município. “Hoje estamos com uma cobertura de 39,36% da população na campanha, lado a lado com o Ministério da Saúde. Essa é uma oportunidade de aproximar ainda mais os serviços de saúde do cidadão”, destacou.

O posto médico está localizado entre os mercados Augusto Franco e Thales Ferraz, ao lado do mercado Maria Virgínia Leite Franco, garantindo acesso rápido para quem precisa.

Foto: Ascom/SMS