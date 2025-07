SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU GARANTE INVESTIMENTOS PARA AMPLIAR ATENDIMENTOS À POPULAÇÃO

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju recebeu nesta quinta-feira (03), a visita institucional do deputado federal Thiago de Joaldo. Ele esteve reunido com a gestora da pasta, Débora Leite, e a secretária adjunta, Iraneide Santos, para tratar da aplicação de emendas parlamentares destinadas à saúde pública da capital.

Durante o encontro, foram discutidas as prioridades para garantir mais atendimentos de média e alta complexidade, com foco especial em ampliar os serviços voltados a famílias com pessoas com transtorno do espectro autista e a realização de consultas e exames com especialistas.

“Conseguimos empenhar parte do valor dos investimentos destinados à saúde pública na capital. Viemos pedir agilidade para colocar esses serviços logo à disposição da população de Aracaju”, destacou o deputado.

A secretária Débora Leite ressaltou o compromisso da gestão em garantir que os recursos cheguem de forma célere à população. “Ele indicou as emendas e hoje tratamos do plano de trabalho, que já foi aceito em dois dias pelo Ministério da Saúde. Agora é executar o mais rápido possível”, afirmou.

Já a secretária adjunta, Iraneide Santos, frisou que o diálogo reforça o compromisso com a população. “Foi um saldo positivo para estabelecer o canal com o Ministério da Saúde e garantir que o recurso seja utilizado em benefício da população de Aracaju”, concluiu.

Foto: Eriky Batalha/ Ascom SMS