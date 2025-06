SECRETÁRIOS ESTADUAIS DA EDUCAÇÃO DE TODO O BRASIL ESTARÃO REUNIDOS EM ARACAJU NA II REUNIÃO DO CONSED

Nos dias 12 e 13 de junho, a capital sergipana sediará a II Reunião Ordinária de 2025 do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed). O encontro reunirá secretários de Estado da Educação dos 26 estados brasileiros e Distrito Federal, além de autoridades e gestores dos poderes públicos municipais, estaduais e federais, representantes dos Executivos e Legislativos estaduais e federais, e ocorrerá no Hotel Vidam, na Orla da Atalaia.

O evento tem como objetivo promover o diálogo e a cooperação entre as redes estaduais de ensino e fortalecer a construção coletiva de políticas públicas voltadas à educação básica no Brasil. Entre os principais temas da pauta estão o Plano Nacional de Educação (PNE), o piso salarial dos professores, além de outras discussões estratégicas para o avanço da educação pública.

O anfitrião do encontro será o presidente do Consed, o vice-governador e secretário de Estado da Educação de Sergipe, Zezinho Sobral. Para ele, o evento representa uma oportunidade de aprofundar a colaboração entre os estados e ampliar o protagonismo das redes estaduais na agenda educacional do país.

“Este é um momento importante para alinharmos prioridades, partilharmos boas práticas e enfrentarmos coletivamente os desafios da educação pública. Compartilharemos avanços e prioridades de todas as regiões brasileiras para fortalecer a aplicabilidade das políticas públicas estaduais e nacionais. Sergipe tem a honra de sediar esta reunião que é estratégica para o presente e o futuro do ensino brasileiro”, afirma Zezinho Sobral.

Sobre o Consed

Fundado em 1986, o Conselho Nacional de Secretários de Educação reúne as secretarias estaduais da Educação e do Distrito Federal, com a missão de integrar as redes de ensino, fortalecer o pacto federativo e contribuir para a formulação de políticas públicas educacionais de qualidade.

O Consed atua por meio da Agenda da Aprendizagem, que define, a cada dois anos, os temas prioritários de sua atuação. Também organiza suas ações por meio de Frentes de Trabalho, compostas por gestores e técnicos das redes, que compartilham experiências e constroem soluções colaborativas para os desafios enfrentados pelos sistemas estaduais de ensino. A pluralidade de ideias e o compromisso com uma educação pública de qualidade para todos são marcas registradas da atuação do Consed.

Foto: Ascom Consed – Assessoria de Comunicação da SEDUC