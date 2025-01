SEDUC ANUNCIA EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DO PRÉ-UNIVERSITÁRIO; INSCRIÇÕES COMEÇAM EM 13 DE JANEIRO

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) informa que o edital para o Processo Seletivo do Programa Pré-Universitário (Preuni) será publicado nesta sexta-feira, 10, no site da pasta, na aba Editais e Seleções – https://seduc.se.gov.br/editais-e-selecoes/. O período de inscrições começa no dia 13 de janeiro e segue até o dia 2 de fevereiro.

A prova do processo seletivo será aplicada no dia 15 de fevereiro, com a divulgação dos locais de realização marcada para o dia 6 de fevereiro. Os resultados finais serão publicados no dia 25 de fevereiro, e as aulas estão previstas para iniciar no dia 10 de março.

Neste ano, o programa oferecerá mais de 4.400 vagas, distribuídas entre 47 polos em 28 municípios de Sergipe. As vagas são destinadas a estudantes da 3ª série do ensino médio e a egressos da rede pública estadual.

A prova de seleção será composta por 40 questões inéditas, distribuídas nas quatro áreas do conhecimento: 14 questões de Linguagens e suas Tecnologias, dez de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, dez de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e seis de Matemática. Após a divulgação do gabarito, os candidatos poderão solicitar reclassificação, caso necessário.

A coordenadora do Programa Pré-Universitário, Giselle de Pádua, destacou a relevância do processo seletivo como etapa diagnóstica para o planejamento pedagógico. “Esse momento é essencial para identificarmos as dificuldades enfrentadas pelos estudantes e, assim, estruturarmos estratégias que aumentem as chances de aprovação deles nas instituições de ensino superior”, afirmou.

O Preuni é considerado o maior curso preparatório do gênero no país e o que mais aprova no ensino superior do estado, com uma diversidade tanto de cursos quanto de instituições públicas e privadas do Brasil.

Ele é destinado para os estudantes que cursam a 3ª série do Ensino Médio da rede pública no ano letivo de 2024, egressos da rede e candidatos inscritos no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) Ensino Médio em 2024, com idade igual ou superior a 18 anos.

Foto: Maria Odília