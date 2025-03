SEGUNDO LIRAA DO ANO IDENTIFICA APENAS TRÊS MUNICÍPIOS SERGIPANOS COM ALTA INFESTAÇÃO DO AEDES AEGYPTI

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou nesta quarta-feira, 26, o segundo Levantamento Rápido de Índice de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) de 2025, que identificou três municípios sergipanos com alto índice de infestação. Outros 53 municípios apresentaram médio risco para infestação.

O estudo, que mede a presença do vetor nas localidades pesquisadas, apresenta o índice satisfatório que vai de 0 a 0,9; o de média infestação de 1,0 a 3,9 e o de alto risco acima de 4,0. Os municípios de Salgado (4,9), Simão Dias (4,8) e Tomar do Geru (5,6) apresentaram alto risco de infestação do Aedes aegypti.

A gerente de endemias da SES, Sidney Sá, explicou que o LIRAa é uma ferramenta que o Estado e os municípios têm para monitorar a presença do Aedes aegypti no território. “Por meio deste levantamento podemos monitorar possíveis surtos ou epidemias de dengue e de outras arboviroses. Então é um importante instrumento que os gestores municipais, juntamente com seus técnicos, têm para desenvolver ações de prevenção e controle do mosquito e com isso prevenir a ocorrência de casos de arboviroses. É necessário que cada gestor de município conheça e saiba quais as áreas onde os índices apresentaram um maior número, para que possa ser realmente desenvolvido ações de controle do vetor nessas áreas”, destacou a gerente de endemias.

Combate

A população deve continuar adotando as medidas preventivas de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O Aedes aegypti utiliza todo tipo de recipiente capaz de acumular água para depositar seus ovos. Por isso é necessário que as pessoas se conscientizem para o combate eficaz contra o vetor, olhando os vasos de plantas com acúmulo de água, reservatórios e pneus.

Além disso, é disponibilizado o carro fumacê como medida complementar ao enfrentamento do mosquito Aedes aegypti, em sua fase adulta. Apesar da circulação do carro fumacê, a população deve continuar adotando ações preventivas contra o mosquito.

Vacina

Outra medida preventiva é a vacina Qdenga. Sergipe recebeu 29.531 doses da vacina contra a dengue, enviadas a oito municípios com base em critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde (UBS). A vacina pode ser aplicada nas Unidades Básicas de Saúde dos municípios de Aracaju, Laranjeiras, Divina Pastora, Riachuelo, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda, São Cristóvão e Santa Rosa de Lima. O público-alvo são crianças de 10 a 14 anos de idade.

O imunizante é quadrivalente e protege contra os quatros principais sorotipos virais que estão circulando no país. De acordo com dados da SES, as vacinas foram aplicadas em 88,88% do público-alvo, sendo que o esquema vacinal da dengue é feito em duas doses e o intervalo entre elas é de três meses.

Sintomas

Os infectados pelo mosquito podem apresentar febre, dor de cabeça e no corpo. Caso haja outros sintomas mais específicos, a pessoa deve procurar a UBS mais próxima de sua residência para uma avaliação médica. A população deve tomar cuidado com a automedicação, pois os anti-inflamatórios e os medicamentos que contêm ácido acetil salicílico são contraindicados em pessoas com dengue, pois podem aumentar o risco de sangramentos e complicações.

Foto SES