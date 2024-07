SELEÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA RÍTMICA REALIZA ÚLTIMO TREINAMENTO ANTES DE VIAGEM PARA OLIMPÍADAS DE PARIS

As ginastas da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica finalizaram nesta sexta-feira, 5, o último ciclo de treinamentos antes da viagem para as Olimpíadas de Paris. As atletas têm se destacado no cenário nacional e internacional e conquistaram a prata na Copa do Mundo, na Itália.

O treinamento final aconteceu no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, em Aracaju. Sob a orientação da treinadora Camila Resende e sua equipe técnica, as ginastas aprimoraram suas rotinas, com foco em desenvolver precisão, sincronismo e expressão artística.

A emoção tomou conta de toda a plateia, que não escondeu a felicidade em estar diante da seleção que irá representar o Brasil nas Olimpíadas de Paris. O maior evento esportivo do mundo acontecerá a partir do dia 26 de julho.

As atletas contam com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), que garante recursos e uma infraestrutura de qualidade para as ginastas.

Este ano, Sergipe já sediou dois grandes eventos de ginástica aeróbica, e no segundo semestre, mais quatro grandes competições da ginástica artística e rítmica prometem movimentar o estado, sendo duas delas internacionais.

Expectativas

A treinadora da seleção, Camila Resende, assegurou que as ginastas estão preparadas para as olimpíadas. “Elas demonstraram um crescimento significativo desde o início dos treinamentos e estão prontas para encarar o desafio olímpico com garra e confiança. A gente se preparou muito, e estamos entre os melhores do mundo”, enfatizou.

A ginasta sergipana Victoria Borges também expressou seu otimismo. “Estamos muito focadas e unidas. Cada uma de nós está comprometida em dar o seu melhor e honrar o Brasil na competição. A energia aqui em Sergipe foi incrível, e estamos levando isso conosco para Paris, na certeza de que iremos conquistar a medalha olímpica”, declarou a atleta, que fará sua primeira participação em uma olimpíada.

A ex-ginasta sergipana Larissa Barata, que também já disputou os Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, esteve presente no último treino da seleção e foi a responsável por anunciar a convocação das ginastas. Atualmente, ela se dedica a ensinar a GR para futuras atletas que sonham chegar em uma olimpíada.

Foto: Luiz Neto