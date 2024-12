SEMED INFORMA QUE AS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE ARACAJU SERÃO REABERTAS

A Secretaria Municipal da Educação de Aracaju (Semed) informa que, atendendo a uma liminar emitida pelo Poder Judiciário do Estado de Sergipe, será suspensa a exigência de limitação de idade máxima para o concurso público do Magistério da rede municipal de ensino de Aracaju (Edital n° 03/2024).

Como determina a liminar, as inscrições serão reabertas durante cinco dias, com objetivo de viabilizar novas inscrições por aqueles que foram levados a não se inscrever em razão da limitação de idade prevista no edital. As inscrições serão realizadas por meio do site do Cebraspe, empresa organizadora do concurso (www.cebraspe.org.br).

A Semed ressalta que os candidatos inscritos deverão acompanhar as etapas do concurso, inclusive a data de aplicação da prova, no cronograma disponível no site da organizadora.

Foto: Michel de Oliveira