SENADOR ROGÉRIO CONCLUI MISSÃO OFICIAL NA CHINA AO LADO DO PRESIDENTE LULA E DESTACA OS ACORDOS

Líder do PT no Senado Federal fez parte da comitiva presidencial e, neste quarta-feira, 14, participou da assinatura de 36 acordos que fortalecem parcerias entre Brasil e China em áreas estratégicas como energia, tecnologia, sustentabilidade e infraestrutura

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) concluiu, nesta quarta-feira, 14, sua missão oficial na China ao lado do presidente Lula, participando da cerimônia de assinatura de 36 acordos bilaterais entre Brasil e China. Os documentos firmados abrangem áreas fundamentais para o desenvolvimento do Brasil, como energia, sustentabilidade, agronegócio, finanças e tecnologia.

Entre os principais acordos, o senador líder do PT no Senado Federal destacou o Memorando de Entendimento entre a Casa Civil da Presidência da República e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, que busca integrar os esforços do governo brasileiro, por meio de programas como o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), o Plano Nova Indústria Brasil, o Plano de Transformação Ecológica e o Programa Rotas da Integração Sul-Americana.

“Esse memorando é estratégico porque alinha nossos planos de desenvolvimento com uma das maiores potências econômicas do mundo. Ele abre caminho para que o Brasil receba investimentos robustos em infraestrutura, especialmente em obras de logística, energia e conectividade. Isso representa mais emprego, crescimento e soberania para o nosso país”, afirmou o senador.

Carvalho também explicou que a proposta do governo brasileiro é buscar parcerias que respeitem os interesses nacionais e acelerem a realização de projetos prioritários. “O presidente Lula tem reposicionado o Brasil no cenário internacional com dignidade e inteligência. A relação de confiança construída com a China é fruto dessa nova diplomacia soberana. Hoje, o Brasil voltou a ser respeitado e ouvido nas grandes decisões do mundo”, destacou o senador.

Prioridades do Governo Lula

A missão oficial na China também reafirma a prioridade do governo brasileiro em reconstruir alianças estratégicas com países-chave para o comércio e o desenvolvimento sustentável. A China é atualmente o maior parceiro comercial do Brasil, e os acordos firmados têm potencial de expandir significativamente essa relação.

“Estamos falando de parcerias que não se limitam ao comércio de commodities. São acordos que olham para o futuro, envolvendo inovação, transição energética, industrialização verde e integração continental. A China reconhece a força do Brasil e a liderança do presidente Lula nesse novo momento mundial”, completou Rogério Carvalho.

”O Brasil voltou ao centro das decisões globais”

Com o encerramento da missão, o senador retorna ao Brasil com a convicção de que os acordos firmados serão catalisadores para uma nova etapa do desenvolvimento nacional, alinhando o país a uma agenda de crescimento sustentável e soberania. “O presidente Lula tem sido a principal liderança responsável por recolocar o Brasil no centro das grandes articulações globais. Sua visão estratégica, aliada à capacidade de diálogo e à confiança que inspira nos parceiros internacionais, tem garantido que o Brasil volte a ser protagonista nas decisões que moldam o futuro do planeta”, disse.

“Com Lula, o Brasil não apenas participa, mas lidera com responsabilidade, soberania e compromisso com o povo brasileiro”, concluiu o senador Rogério Carvalho.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Divulgação