SERGIPE APRESENTOU CRESCIMENTO NA COBERTURA VACINAL DO CALENDÁRIO BÁSICO PARA CRIANÇAS MENORES DE UM ANO

A vacinação é uma das estratégias mais eficazes para prevenir uma série de doenças, reduzindo significativamente casos graves, internações hospitalares e mortes. Sergipe apresentou um crescimento na cobertura vacinal do calendário básico para crianças menores de um ano, conforme dados comparativos entre 2023 e 2024. O aumento reflete as inúmeras iniciativas criadas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com os municípios, para atrair a população.

Apesar do crescimento, algumas vacinas ainda não atingiram a meta estipulada pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), que é de 95% de cobertura para a maioria das vacinas. Por isso, a SES reforça a importância de manter o calendário de vacinação em dia, como uma medida crucial para a prevenção e controle de enfermidades. Para se imunizar, a população pode procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

De acordo com a gerente de Imunização da SES, Ilani Paulina, a pasta tem reforçado a importância do monitoramento das estratégias de vacinação nos territórios sergipanos. A SES também acompanha de perto o cenário vacinal no estado, apoiando novas estratégias para aumentar a cobertura. Entre as ações estão capacitações para os profissionais da Atenção Primária à Saúde e campanhas de conscientização para incentivar a população a se vacinar.

“A SES vem trabalhando junto aos municípios estratégias para alcançar as coberturas vacinais e a vacinação de alta qualidade. Uma das ferramentas que foi utilizada durante 2024 foi o microplanejamento, que é uma ferramenta para alcançar as coberturas, visando melhorar o processo de trabalho de imunização de cada município, com as características e a necessidade de cada região. Além disso, reforçamos a necessidade de se combater a fake news sobre as vacinas e estimulamos uma comunicação em saúde com uma linguagem leve e segura, em que a população possa entender os benefícios de cada imunizante e para que cada vacina serve”, destacou a gerente.

Cobertura vacinal

Em Sergipe, os números mostram que a cobertura da vacina BCG, que protege contra formas graves de tuberculose, foi de 97,77% em 2023 e alcançou 105,39% em 2024. O imunizante contra Hepatite B também apresentou crescimento, passando de 98,37% para 104,04% no mesmo período. No entanto, o avanço foi menor para a vacina da poliomielite, que protege contra a paralisia infantil, com um aumento de 86,21% para 88,76%.

Outras vacinas também registraram aumento: a vacina contra rotavírus, que protege contra a gastroenterite, foi de 87,08% para 88,75% em 2024; a pentavalente, que imuniza contra difteria, tétano, coqueluche, meningite, influenza tipo B e hepatite B, aumentou de 85,79% para 89,13%; e a tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, alcançou 91,27% em 2023 e 96,18% em 2024. A vacina pneumocócica 10, que combate a bactéria causadora de pneumonia e meningite, em 2023 alcançou 89,44% e em 2024 chegou a 91,46%, enquanto a vacina contra febre amarela aumentou de 66,92% para 72,26%.

Doenças sazonais

A Síndrome Respiratória Aguda Grave afeta principalmente crianças. O período geralmente tem início em março e segue até julho, por isso é um fator importante para reforçar ainda mais a necessidade da caderneta de vacinação atualizada de toda a população. Os membros do Grupo de Trabalho Executivo da SES já vem discutindo a sazonalidade dessas doenças com objetivo de realizar um planejamento antecipado para alinhar os recursos financeiros, humanos e logísticos, para que toda a rede de saúde seja ainda mais qualificada.

Foto ascom SES