SERGIPE CONQUISTA PRATA NA PRIMEIRA COPA RAINHA MARTA NORDESTE E CONFIRMA PROTAGONISMO NO FUTEBOL FEMININO

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), celebrou neste sábado, 8, a conquista da medalha de prata pela seleção sergipana na 1ª Copa Rainha Marta Nordeste, realizada em Maceió (AL), entre os dias 4 e 8 de novembro, no Estádio Rei Pelé.

A competição reuniu as seleções femininas dos nove estados do Nordeste, consolidando-se como a maior iniciativa regional dedicada exclusivamente ao futebol feminino.

O fato de Sergipe ter sido representado por uma equipe formada a partir da Copa Serigy de Futebol Amador e, posteriormente, disputar um torneio regional de nove estados, evidencia que o investimento na base amadora está dando frutos. A visibilidade conquistada abre portas para novos patamares: olheiros, clubes e federações terão olhos voltados à região. Como destaca a secretária Mariana Dantas, da Secretaria de Esporte e Lazer de Sergipe (Seel): “Estas meninas são a prova viva de que, com oportunidades, o futebol feminino de Sergipe pode ocupar espaços maiores. Estamos muito orgulhosos. Este segundo lugar é apenas o começo”.

A equipe de Alagoas foi a grande campeã, enquanto Sergipe encerrou sua participação com destaque, após uma campanha consistente e marcada por desempenho técnico, disciplina tática e excelente atuação coletiva.

A seleção sergipana foi composta pelas melhores atletas da Copa Serigy de Futebol Amador, fortalecendo o processo de identificação de talentos e ampliando a visibilidade do futebol feminino no estado. A participação no torneio regional demonstra a eficácia dos programas esportivos desenvolvidos pela Seel e reforça o compromisso do Governo de Sergipe com a promoção e o desenvolvimento da modalidade. A equipe venceu todas as partidas da fase inicial, classificando-se para a final com mérito e mostrando ao Nordeste a força do futebol feminino sergipano.

A secretária Mariana Dantas enfatizou o impacto positivo da participação sergipana. “A prata conquistada na Copa Rainha Marta Nordeste é reflexo de trabalho sério, oportunidade e apoio. Sergipe seguirá investindo no futebol feminino, abrindo portas e fortalecendo o esporte como ferramenta de inclusão e cidadania”.

A técnica da seleção sergipana, Gracielle Costa, destacou o crescimento do grupo. “Foi uma campanha construída com união e dedicação. Cada atleta entendeu seu papel e mostrou maturidade dentro de campo. Voltamos com a medalha de prata e com uma experiência que engrandece e fortalece todas nós”.

A goleira Cinthia Santos, referência da equipe, reforçou o sentimento de orgulho. “Representar Sergipe em um torneio desse porte é uma honra. Demonstramos nosso potencial e provamos que o futebol feminino do Estado merece cada vez mais espaço”.

A atacante Keyla Santos, de apenas 17 anos, natural de Gararu, voltou a se destacar ao conquistar pela segunda vez a artilharia do campeonato. Seu desempenho confirma o talento precoce que vem chamando atenção no futebol feminino sergipano. Para uma atleta tão jovem, alcançar esse nível técnico em uma competição regional demonstra maturidade, potência ofensiva e um futuro promissor. Keyla se firma como referência da nova geração e representa com orgulho o interior do estado, mostrando que o talento pode nascer em qualquer lugar quando há oportunidade, dedicação e apoio contínuo ao esporte.

“Ser artilheira de novo, representando Gararu e todo o meu estado, é uma alegria enorme. Cada gol que eu fiz aqui foi pensando nas meninas que sonham em jogar futebol e não desistem. Tenho só 17 anos, mas sei que essa experiência vai me acompanhar para sempre. Quero continuar evoluindo e honrando Sergipe em cada oportunidade que aparecer’’, declarou Keyla.

Em ação articulada pela Seel, um ônibus levou torcedores sergipanos até Maceió para apoiar a equipe durante a grande final. A mobilização demonstra o crescente interesse da população pelo futebol feminino e fortalece a construção de uma cultura esportiva mais plural e inclusiva.

Sergipe sediará a edição 2026

Durante a cerimônia de encerramento, foi confirmado que a 2ª edição da Copa Rainha Marta Nordeste será sediada por Sergipe, em 2026. A escolha representa uma chance histórica de trazer para o solo estadual o protagonismo feminino do futebol nordestino. Esse será um momento de celebração, de visibilidade e de investimento no esporte. A escolha reforça a credibilidade do Sergipe na organização de grandes eventos e reconhece os esforços do Governo do Estado na expansão das políticas para o esporte feminino.

