SERGIPE DEBATE POLÍTICA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA OS PRÓXIMOS CINCO ANOS

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), realizou nesta quinta-feira, 10, o primeiro Simpósio da Educação de Jovens e Adultos, voltado a analisar e validar as diretrizes normativas que regulamentarão o funcionamento da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Sergipe nos próximos cinco anos. O evento contou com entes públicos e privados da EJA nas redes estadual e municipais, além de instituições parceiras e da esfera privada. O segundo encontro acontecerá no dia 27 de novembro.

Com o lançamento do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em nível nacional, o Estado de Sergipe, de forma pioneira e em regime de colaboração com os municípios, realiza consultas públicas, ouvidas de integrantes da EJA e seminários para construir documentos fundamentais e sólidos que legitimem o Plano Estadual de Educação de Jovens e Adultos.

“Queremos coordenar as boas experiências que vocês vivem e trazê-las para gerar protocolos, metas de trabalhos e documentos que levam ao público o aprendizado que todos merecem. É o alinhamento de uma política integrada, com resultados comuns, para que sejamos justos na educação que muda vidas”, definiu o secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral.

Para a aluna Ana Júlia Santos, que estuda o último ano do ensino fundamental (9º ano) e a 1ª série do Ensino Médio, o atraso e distorção da idade/série têm ficado para trás desde que ela foi matriculada em uma turma da Educação de Jovens e Adultos do Colégio Estadual Severino Uchôa, em Aracaju. “Fiquei atrasada por muitos anos. Minha avó descobriu a Educação de Jovens e Adultos, e hoje recomendo àqueles alunos que querem recomeçar os estudos. E saber que hoje estamos aqui discutindo o que quero para mim é muito bom”, enfatiza.

Metodologia

O simpósio foi estruturado em sete encontros, um dos quais ocorre nesta quinta-feira, 10, e o outro presencial acontecerá no dia 27 de novembro, das 8h às 17h, no auditório da Faculdade Estácio, em Aracaju. “Os encontros permitem uma discussão abrangente sobre cada documento essencial para a execução da Política Estadual da EJA. Estamos precisando reformular e convergir o olhar para a EJA, a fim de atender melhor à população”, avalia o diretor do Departamento de Educação da Seduc, Genaldo Freitas.

Durante o turno da manhã do simpósio, houve a apresentação do material pedagógico para o Ensino Médio, com conteúdo feito por professores da rede estadual, em parceria com a gerência de Cultura Empreendedora do Sebrae. A programação seguiu com uma palestra formativa proferida pela professora doutora Eliana Romão e apresentação dos textos norteadores do Plano Estadual.

No turno da tarde, a perspectiva era que os participantes se reunissem em quatro oficinas com salas temáticas para discutirem os documentos norteadores. Desta forma, as ações realizadas durante o simpósio serão fundamentais para o cumprimento das metas governamentais e trarão benefícios significativos para a Educação de Jovens e Adultos. “Pela primeira vez Sergipe discute uma iniciativa sólida no fortalecimento da política da Educação de Jovens e Adultos”, colocou o coordenador do Serviço de Educação de Jovens e Adultos da Seduc, professor Gleyson Souza Santos.

Para o representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/SE) e secretário municipal de Educação de Lagarto, Magson Santana, a EJA não é apenas uma segunda chance para aqueles que, por diferentes razões, não concluíram sua formação no tempo convencional; é também uma porta aberta para o futuro, promovendo cidadania, autonomia e, acima de tudo, dignidade.

“Esse simpósio é uma oportunidade para unirmos forças, refletirmos sobre as práticas e propormos caminhos para fortalecer ainda mais essa modalidade tão essencial. Precisamos garantir que esses estudantes tenham não só acesso à educação, mas também uma experiência de aprendizagem de qualidade que dialogue com suas realidades e aspirações”, afirmou Magson Santana.

Acesso à Educação

Atualmente, a Educação de Jovens e Adultos atende a cerca de 10 mil matriculados em 142 escolas estaduais. O governo também atua com os programas Alfabetizar pra Valer, em regime de colaboração com os municípios, e de correção da distorção idade/série ‘Sergipe na Idade Certa’ (Prosic), que atende atualmente a cerca de 12.900 alunos que participam das estratégias que garantem os avanços na aprendizagem de forma mais equitativa e adequada à idade.

Foto: Maria Odília