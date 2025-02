‘SERGIPE É AQUI’ CHEGA À 40ª EDIÇÃO EM PIRAMBU E ULTRAPASSA 50% DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS

Informe publicitário

A população de Pirambu e comunidades vizinhas contarão, nesta quinta-feira, 6, com mais de 170 serviços ofertados pelo programa ‘Sergipe é aqui’. A iniciativa itinerante do Governo de Sergipe, que percorre o estado levando atendimento direto à população, já alcançou 39 edições e beneficiou mais de 180 mil pessoas.

Pirambu é reconhecida regionalmente pela economia baseada na pesca semi-industrial e no cultivo de coco, mandioca e milho. Ao se tornar, simbolicamente, a sede administrativa de Sergipe por um dia, o município recebe, também, toda a estrutura do programa para facilitar o acesso da população a serviços essenciais. Os atendimentos estarão concentrados no entorno do Colégio Estadual Mário Trindade Cruz e na sede da prefeitura, tendo um dia inteiro dedicado aos cidadãos.

Dentre os serviços ofertados estão consultas e exames de saúde; emissão de documentos como RG, CPF e CNH; confecção de ID Jovem; oficinas de pintura para crianças; estandes de economia solidária com vendas de produtos locais; orientações jurídicas; testes de paternidade; castração de animais domésticos, entre outros.

Coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), desde seu lançamento, em fevereiro de 2023, o programa já esteve em 39 cidades do estado, contemplando os sergipanos com acessibilidade e facilitando serviços de secretarias e órgãos parceiros do Governo.