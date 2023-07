“Sergipe é aqui”, em Frei Paulo, e teve como novidade a avaliação odontológica para detecção precoce do câncer de cavidade oral

A população de Frei Paulo, localizado no agreste central sergipano, recebeu com entusiasmo o Governo Itinerante ‘Sergipe é aqui’. É a 7ª edição do projeto do Governo de Sergipe, que leva mais de cem serviços e ações aos municípios sergipanos, aproximando a estrutura governamental dos cidadãos e acolhendo as demandas locais. Nesta quinta-feira, 6, a ação se concentrou na Praça da Juventude, no centro do município, com diversas atividades, como atendimentos na área da saúde, orientações jurídicas, atividades culturais e recreativas, além de palestras educativas. A população local aproveitou a oportunidade para tirar dúvidas, receber orientações e desfrutar de diversas ações oferecidas pelo Governo do Estado.

Os serviços ofertados no ‘Sergipe é aqui’ foram executados simultaneamente por 20 secretarias, órgãos, fundações e autarquias diferentes. Com mais de 23 mil atendimentos realizados nas últimas seis edições, o projeto se consolida como importante ação para fortalecimento do vínculo entre a população sergipana e o governo estadual, a iniciativa é executada por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC).

“A cada edição, a gente percebe uma melhoria e avanço desse programa que chegou para ficar e, que, sem dúvida nenhuma, tem atendido os objetivos, que é prestar um serviço melhor para a população sergipana e trazer um dia de muitas boas realizações, marcando simbólica e historicamente cada município que passa, com a transferência da capital do Estado para essa cidade. E essa 7ª edição já se mostra um sucesso absoluto, sempre contando com as parcerias das prefeituras municipais e das comunidades locais”, pontuou o secretário da SECC, Jorginho Araujo.

Avaliação odontológica

Além dos serviços que sempre têm sido ofertados habitualmente, a edição em Frei Paulo teve como novidade a avaliação odontológica para detecção precoce do câncer de cavidade oral. Executado por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), a ação faz parte do ‘Projeto Sorrir Sergipe’, que leva avaliação bucal para a detecção precoce do câncer de cavidade oral, mais conhecido como câncer de boca. No contexto nacional, Sergipe está entre os sete estados brasileiros com maior incidência deste tipo de câncer, sendo o terceiro câncer que mais acomete pessoas do sexo masculino.

A avaliação odontológica é realizada a partir de triagem, avaliação e diagnóstico, instrução de higiene bucal e entrega de kits odontológicos. De acordo com a responsável técnica da Odontologia Especializada da SES, Fernanda Gallo, o projeto é mais uma das ações estratégicas da Secretaria de Estado da Saúde com o objetivo de reduzir a incidência e o avanço de câncer de boca no estado e proporcionar também qualidade no atendimento para a população. “Os dentistas fazem a avaliação, fornecem esclarecimento para a população sobre como prevenir o câncer, os primeiros sinais e sintomas, fatores de risco, além de como fazer o autoexame de boca. Então, as pessoas devem estar atentas aos primeiros sintomas, como feridas que não cicatrizam por mais de 15 dias, sangramento espontâneo sem causa aparente na boca, placas esbranquiçadas, avermelhadas ou escurecidas, nódulos na cavidade oral, amolecimento de dentes sem causa. Além dos fatores de risco à doença, disposição ao sol sem proteção, tabagismo e etilismo”, alerta.

Um dos primeiros pacientes a serem atendidos na avaliação, o agricultor Ariovaldo do Santos, 70 anos, elogiou a iniciativa. “O atendimento foi muito tranquilo e calmo. Acho muito importante, se a gente tiver uma doença, começar a se tratar o quanto antes. Depois que envelheci, comecei a cuidar mais da minha saúde e esses serviços são uma coisa que a gente não tem muito por aqui”, relatou o agricultor.

Outros serviços

Além da avaliação bucal, outros serviços bastante requisitados foram os atendimentos realizados nas unidades móveis do Homem e da Mulher, assim como da Unidade Móvel ‘Fique Sabendo’ da Secretaria de Estado da Saúde, com exames de ultrassonografia, citologia, verificação de sinais vitais, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais.

O motorista aposentado Adão Francisco de Santana, 78 anos, não perdeu a oportunidade de se consultar e realizar os exames preventivos. “Estou gostando muito do atendimento. Fiz exames de sangue e vou fazer o da próstata. Acho muito fundamental cuidar da saúde. Sempre faço exames periódicos”, disse o aposentado, que pretende ainda renovar a identidade no ‘Sergipe é aqui’.

A moradora de Frei Paulo Maria Gomes de Sousa, 61 anos, também foi outra que aproveitou e fez exames ginecológicos. “Recentemente passei por uma cirurgia para retirada de aneurisma e acho importante sempre me cuidar. Esse evento aqui é importante para as pessoas que não têm a oportunidade de procurar um médico, se consultar e realizar exames”, comentou.

A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres levou, assim como nas edições anteriores, o Ônibus Lilás, disponibilizando, por meio da Diretoria de Proteção e Combate à Violência contra a Mulher da SPM, atendimento especializado e individualizado de serviços de assessoria jurídica e psicossocial, como forma de prevenção e combate ao enfrentamento à violência de gênero e informações de direitos e encaminhamentos para a rede de proteção local.

A diretora de Proteção e Combate à Violência contra a Mulher, Ana Carolina Machado Jorge, explicou que as ações se concentraram na campanha do ‘Semáforo do Toque’, ensinando às crianças onde é permitido ou não tocar nas partes do corpo; a campanha de conscientização ‘Não é não! Oxe!’, para reforçar a importância de denunciar importunação sexual; a campanha de combate à violência doméstica e, também, a importância do autoexame realizado pela Diretoria de Saúde da mulher. “A ação foi muito positiva porque conquistamos, além do nosso público-alvo, que são as mulheres, outros públicos, como os alunos. Além disso, abordamos a igualdade entre todos e a prevenção e as formas de denunciar quando for vítima de algum tipo de violência”.

Benefícios

O programa ‘Sergipe é Aqui’ tem se mostrado como uma iniciativa importante para fortalecer a integração entre o governo e as diversas regiões do estado, levando benefícios para os cidadãos e colaborando para o desenvolvimento de Sergipe como um todo. A emissão de RG, por meio do Instituto de Identificação da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) e os serviços ofertados pela Superintendência de Proteção Animal, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), como castração de cães e gatos, também estiveram entre os serviços presentes nesta edição.

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e suas vinculadas estiveram presentes também fornecendo serviços e informações aos frei-paulistanos. Na oportunidade, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) promoveu verificações gratuitas de medidores de pressão arterial, com o objetivo de constatar se o instrumento está calibrado corretamente. Além disso, assim como na última edição, o instituto ofereceu 30 análises de solos para os moradores do município, além de orientações sobre a importância das análises de solos, água, alimentos e o modo correto de realizar as coletas.

“O ITPS em parceria com a Emdagro está recebendo amostras de solo de clientes daqui da região. São aproximadamente 30 amostras de solo, de forma gratuita, para esses agricultores. Ao final, ofereceremos um relatório com as características físico-químicas do solo, com uma recomendação de adubação específica para a cultura de interesse daquele agricultor”, explicou o químico do laboratório de solos do ITPS, Guilherme Santana de Souza.

Já o Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec) promoveu a conscientização sobre a preservação e recuperação de matas ciliares, bem como a conservação de solos. Além disso, apresentou a Área de Preservação Permanente e Reserva Legal e fez a distribuição de 200 mudas de árvores (jenipapo, ipê roxo, amarelo e branco, goiaba, araçá, pitanga, pau Brasil e craibeira).

Raiane Vasconcelos Lima, moradora do Povoado Coité dos Borges em Ribeirópolis, foi uma das agraciadas com a muda de ipê roxo. “É uma oportunidade única, maravilhosa. Estou gostando muito. Vim aqui para renovar a minha identidade e ganhei essa muda que vou plantar no meu sítio”, agradeceu a agricultora.

Outro lugar bastante procurado foi o Espaço da Beleza, que contou com ação de corte, escova e unhas. A adolescente Mayara dos Santos, moradora do povoado Alagadiço, em Frei Paulo, acompanhada da mãe, procurou o espaço para ser atendida com o serviço de maquiagem e manicure. “Estou achando muito bom. Gostei muito do espaço, como também das outras atividades. Está sendo um dia bastante divertido e enriquecedor”, revelou a estudante.

Arte

É de praxe em todas as edições do ‘Sergipe é aqui’, o Mural ao Vivo – Arte em Grafite, com as representações da localidade. O grafiteiro Dalvan Dext informou que a proposta é reunir aspectos como a dança, turismo, natureza, arquitetura, manifestações culturais, que identifique e represente a cidade. “No painel de Frei Paulo, estamos trazendo a Serra Redonda, a Igreja Matriz, a filarmônica da cidade, o santo padroeiro São Paulo, a ‘Toca da Onça’, esconderijo do cangaceiro Zé Baiano, que fez parte do bando de Lampião, além de quadrilha junina da cidade”, revelou.

O mural é desenvolvido por meio da Superintendência da Juventude de Sergipe (Superjuv), órgão vinculado à SECC, que também ofereceu no ‘Sergipe é aqui’ a Confecção da ID Jovem; cadastro para os cursos online do projeto; Programa CO.Liga; oficinas práticas e teóricas nas áreas de cultura e das mídias digitais; projeto Palco Aberto, com show de talentos e apresentações artísticas.!