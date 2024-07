SERGIPE E JACUIPENSE DISPUTAM JOGO DA SÉRIE D EM COMEMORAÇÃO AOS 55 ANOS DO BATISTÃO, EM ARACAJU

Na tarde deste sábado (13), a Arena Batistão foi palco da partida entre os times do Sergipe e Jacuipense, pelo Campeonato Brasileiro Série D. O evento foi realizado dentro da programação dos 55 anos do Estádio Estadual Lourival Baptista, o Batistão. No evento, um marco especial foi a entrega do troféu comemorativo para o time vencedor. O troféu, uma peça única, simboliza tanto a vitória no campo quanto a rica história e tradição do estádio, que ao longo dos anos tem sido palco de grandes emoções e conquistas no futebol no Nordeste, além de reforçar a importância desta data para os torcedores e a comunidade desportiva local.

O troféu foi entregue ao time Jacuipense, que venceu de 1 a 0, com um gol de cabeça marcado por Matheus Cabral. A vitória do time baiano fez com que o Jacuipense continue em busca da classificação. O Sergipe se despede da temporada jogando fora de casa contra o ASA, no domingo, dia 21 de julho.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer de Sergipe (Seel) em exercício, Andrea Blum, destacou a importância do jogo entre Jacuipense e Sergipe no aniversário do Batistão. Ela ressaltou que a partida não só celebrou os 55 anos do estádio, mas também reforçou o papel do Batistão como um símbolo da tradição esportiva do estado. ‘’Eventos como este são essenciais para promover o esporte e a cultura local, além de estimular a economia com o aumento do turismo e a visibilidade dos times regionais’’, afirmou Andrea.

Durante a cerimônia, Matheus Cabral, capitão e artilheiro do Jacuipense destacou a importância do Batistão na história do futebol nordestino. “Foi um jogo difícil, nós precisávamos da vitória, foi apertado, mas, graças a Deus, conseguimos um resultado positivo. Agora é voltar para casa, descansar. Estamos felizes de estar aqui no aniversário desse estádio, que é tão importante para o Nordeste, onde nós já fizemos bons jogos, o campo aqui é muito bom, a estrutura e toda a receptividade. Parabéns Arena Batistão e a todo mundo aqui de Sergipe’’, declarou Matheus.

O evento reforçou a importância da data para a comunidade desportiva local. As festividades marcaram um capítulo especial na rica história do Estádio Lourival Baptista, celebrando tanto o passado quanto o futuro do futebol na região.

ASN – Foto: Erick O’Hara