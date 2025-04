SERGIPE É O 5º ESTADO BRASILEIRO PROPORCIONALMENTE EM MATRÍCULA DO ENSINO INTEGRAL, DIZ LEVANTAMENTO DO MEC

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quarta-feira, 9, o Censo Escolar 2024, correspondente a um conjunto de dados educacionais que retratam o sistema da educação básica do país. Sergipe chama atenção pelo aumento proporcional da matrícula do ensino em tempo integral. A rede pública de Sergipe se configura na quinta posição entre os estados que, proporcionalmente, matricularam alunos no ensino médio nessa modalidade.

Dentre os mais de 73.697 alunos do ensino médio da rede pública (federal e estadual) em Sergipe, 35,2% estavam matriculados em escolas que ofertavam o ensino médio em tempo integral, o que corresponde a 25.924 matriculados. O Censo Escolar 2024 também aponta Sergipe na quinta posição, só abaixo de Pernambuco, com 69,6% dos alunos da rede estadual matriculados no tempo integral; Ceará, com 54,6% da rede; Paraíba, com 54,5% da matrícula no integral e Piauí, com 54,1%.

No Brasil, a média da proporção de alunos matriculados é de 24,2%, ou seja, Sergipe está acima da média nacional. Se analisada a evolução da matrícula nessa modalidade, o Brasil passa em 2020 de 14,1% dos alunos do ensino médio matriculados nas escolas públicas na modalidade de tempo integral para 21,9% em 2024.

Em 2023, a rede pública estadual de Sergipe ofertava o ensino médio em tempo integral em 96 centros de excelência, passando em 2024 para 102 escolas. O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, determinou a ampliação da matrícula do ensino em tempo integral, e em 2025 Sergipe conta com 109 escolas ofertando essa modalidade das 318 escolas da rede, inclusive com turmas nos anos finais do ensino fundamental.

O governador Fábio Mitidieri entende que esses dados mostram que a política educacional tem sido certeira. “Nós avançamos bastante no ensino integral, reduzindo a distorção idade/série e a evasão escolar, fazendo com que o aluno permaneça na escola mais tempo, aprendendo e evoluindo mais. Temos um compromisso neste mandato, e queremos ampliar o ensino integral não apenas dentro das unidades de ensino médio, mas também estender ao ensino fundamental. Com os nossos programas de governo, estamos alfabetizando na idade certa e melhorando os índices da educação integral, impactando positivamente milhares de estudantes”, avalia.

Nos centros de excelência, os alunos passam na escola das 7h às 17h, contando com, no mínimo, quatro refeições, uma delas inserida no programa de governo ‘Filé de Camarão na Merenda’. Os alunos participam das turmas dos componentes comuns curriculares e ainda participam do projeto de vida e dos itinerários formativos escolhidos por eles. Também podem se tornar um Jovem Protagonista e, em Sergipe, participar do programa de monitoria denominado ‘Estudante Monitor’ e do programa de intercâmbio ‘Sergipe no Mundo’. Os estudantes também contam com apoio psicossocial do Programa de Atenção Psicossocial nas Escolas Estaduais de Sergipe (Acolher), com a presença de psicólogos e assistentes sociais.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, avalia que a ampliação do ensino em tempo integral em Sergipe é uma política de governo persistente e contínua. Para ele, a modalidade assegura que jovens estejam com o tempo útil direcionado às atividades voltadas ao aprendizado e ao protagonismo em espaços acolhedores e com qualidade.

“Investimos na melhoria dos centros de excelência já existentes com climatização, construção de quadras, mudanças de mobiliário, melhoria da merenda com o camarão e diversas proteínas, para que cada vez mais as nossas escolas sejam acolhedoras e estejam preparadas para o ensino integral. Cada vez mais os alunos passam mais tempo na escola, não só pela infraestrutura. Temos um programa pedagógico com projeto de vida, itinerários formativos e iniciativas como os jovens protagonistas e gestão de qualidade e professores preparados. O índice de evasão não alcança 1%. É nisso que se baseia a educação em tempo integral. É um compromisso com muito trabalho e dedicação para transformar a vida dos nossos estudantes”, destacou Zezinho Sobral.

Do ponto de vista pedagógico, o Departamento de Educação da Secretaria de Estado da Educação (Seed), que coordenada o Ensino em Tempo Integral (ETI), faz as orientações às unidades de ETI, de forma a garantir a efetividade de um currículo intencional e integrado, que amplia e articula diferentes experiências educativas, sociais, culturais e esportivas em espaços dentro e fora da escola com a participação da comunidade escolar.

O coordenador do Núcleo Gestor de Educação em Tempo Integral da Seed, Erbson Rodrigues, avalia que os investimentos do Governo do Estado no fortalecimento da Educação Integral tendem a avançar cada vez mais na melhoria das aprendizagens, redução da evasão e mitigação do abandono escolar. “É oportuno agradecer a cada professor e às equipes gestoras por acreditarem nessa proposta educacional, com olhar atento, acolhedor e cuidadoso para os estudantes, filhos e filhas dos sergipanos”, parabenizou.

Censo Escolar 2024

A coleta do Censo Escolar acontece todos os anos e levanta dados sobre escolas, professores, gestores, turmas e alunos de todas as etapas e modalidades de ensino da educação básica. Os dados são utilizados para formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas e para a definição de programas e de critérios para a atuação do MEC junto às escolas, aos estados e aos municípios.

O Censo Escolar também subsidia o cálculo de uma gama de indicadores, dentre eles o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e outros que possibilitam contextualizar os resultados das avaliações e monitorar a trajetória dos estudantes desde seu ingresso na escola, inclusive para os coeficientes de distribuição dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

A diretora da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional da Seed, Joniely Cruz, explica que os dados divulgados se referem a 2024, uma vez que o Censo Educacional 2025 só se iniciará na última quarta-feira do mês de maio. “Os dados que foram divulgados em coletiva pelo Inep [Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira] sinalizam a importância da formulação de políticas públicas baseadas em evidências. Todo o planejamento da educação do país é estruturado a partir daí e também um diagnóstico das fragilidades e desafios para que as políticas sejam mais assertivas”, afirma.

Foto: Maria Odília