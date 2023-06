Sergipe empata com o Atlético de Alagoinhas no Carneirão, pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro

Jogando fora de casa, o Clube Sportivo Sergipe arrancou um empate com o Atlético de Alagoinhas em jogo válido pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol.

O Atlético de Alagoinhas recebeu o Sergipe neste sábado (10), no Carneirão. O Carcará viu os visitantes abrirem o placar com Júnior Timbó no primeiro tempo, mas Felipe empatou, ainda na primeira etapa, empatou para os donos da casa.

Mesmo com o empate fora de casa, o Clube Sportivo Sergipe continua vice-líder do grupo 4 com 10 pontos, quatro a mais do que o Atlético, que segue na sétima posição. Os dois times voltam a se enfrentar pela Série C, em jogo agendado para às 20 horas da próxima quarta-feira (14), na Arena Batistão, em Aracaju.

Foto: Instagram do CSS