SERGIPE ENVIA 17 PROFISSIONAIS QUE ATUAR NO CENTRO DE HIDRATAÇÃO PARA VÍTIMAS DA DENGUE EM SÃO PAULO

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Força Estadual do Sistema Único de Saúde (FE-SUS), enviou 17 profissionais entre médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem para atuarem no centro de hidratação para vítimas da dengue que foi montado na cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, que está enfrentando uma epidemia de arboviroses. Uma parte da equipe viajou nesta sexta-feira, 7, e outro grupo segue no sábado, 8, devendo ficar por 14 dias.

Segundo o coordenador da FE-SUS, Marcos Fonseca, a situação é crítica, com um número alarmante de casos. “A nossa participação é fundamental, considerando o elevado número de pessoas afetadas tanto de dengue quanto de zika, chikungunya e outras. Estamos substituindo profissionais que já estão lá por um período de 14 dias e vamos auxiliar no tratamento dessas vítimas”, disse o coordenador.

O centro de hidratação, criado pelo Ministro da Saúde (MS), é destinado a atender pacientes com sintomas que podem indicar arboviroses. Nesse local, os pacientes receberão atendimento médico, diagnóstico e, se necessário, hidratação, além de acompanhamento e internação. A mobilização faz parte do Plano de Ação para Redução da Dengue e Outras Arboviroses 2024/2025, que inclui estratégias de prevenção e fortalecimento da rede de saúde. O Ministério também instalou o Centro de Operações de Emergência para adotar respostas rápidas às demandas.

Para a enfermeira da FE-SUS, Eunice Barreto, cada missão traz uma nova experiência. “Sinto uma profunda gratidão e motivação por contribuir com a saúde pública do estado de São Paulo. Cada missão traz novos desafios, e estamos indo com grandes expectativas de utilizar nossa competência técnica para ajudar a população que está precisando.

Cenário epidemiológico da dengue

De acordo com o cenário epidemiológico, Sergipe registrou 665 casos notificados de dengue, com 36 confirmados e dois óbitos. É fundamental que a população continue reforçando as medidas de controle ao mosquito transmissor do Aedes aegypti a fim de eliminá-lo. Entre as ações preventivas estão retirar o lixo acumulado dos quintais das residências, observar os recipientes com água que podem servir de criadouro do mosquito e limpar as calhas do telhado.

Sintomas

Os sintomas que envolvem dengue, zika e chikungunya podem ser semelhantes entre si. Os infectados pelo mosquito geralmente apresentam febre, dor de cabeça e no corpo. Mas, caso apresente outros sintomas mais específicos, a pessoa deve procurar uma Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência para uma avaliação médica.

É importante se atentar para o risco da automedicação, pois os anti-inflamatórios e os medicamentos que contêm ácido acetil salicílico são contraindicados em pessoas com dengue, pois podem aumentar o risco de sangramentos e complicações.

Foto: Flávia Pacheco