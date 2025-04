SERGIPE LANÇA ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ESTADO COM FOCO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Fundação Estadual de Saúde (Funesa), do Telessaúde Sergipe e do Programa Saúde na Escola (PSE), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seed), lançou nesta quinta-feira, 24, a estratégia estadual de vacinação nas escolas públicas para o ano de 2025. A iniciativa, que será realizada entre os meses de abril e maio, tem como objetivo intensificar a atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes matriculados nas redes municipal e estadual de ensino em Sergipe.

A expectativa é alcançar pelo menos 90% dos alunos que apresentem pendências na caderneta. A ação inclui a análise individual dos cartões de vacinação e a aplicação de imunizantes conforme a necessidade. Dentre as vacinas contempladas estão HPV, meningocócica, tríplice viral, além de todas as que integram o calendário vacinal da criança e do adolescente.

De acordo com a gerente de imunização da SES, Ilani Paulina, a estratégia busca fortalecer a articulação entre os setores da saúde e da educação, promovendo não apenas a aplicação das vacinas, mas também ações educativas nas escolas. “É um momento importante para reforçar a importância da vacinação e garantir que os estudantes estejam com a situação vacinal em dia. Essa atuação conjunta é essencial para o sucesso da iniciativa”, destacou.

O responsável técnico pelo Programa Saúde na Escola em Sergipe pela SES, Rodrigo Lopes, ressaltou a importância do webinário que marcou o lançamento da estratégia, voltado para os gestores municipais de saúde e educação. “Esse momento é fundamental para fortalecer o diálogo entre os níveis federal, estadual e municipal. É uma oportunidade para sensibilizar as gestões e garantir que a vacinação aconteça de forma articulada e eficiente nos territórios. Vacinar é cuidar do indivíduo e do coletivo. Quando uma criança está protegida, ela falta menos às aulas e evita a disseminação de doenças, beneficiando toda a comunidade escolar”, afirmou.

O responsável técnico pelo Programa Saúde na Escola pela Seed, Emerson Araújo, destacou a importância da integração entre saúde e educação para garantir o acesso dos estudantes às políticas públicas. “O Programa Saúde na Escola é uma articulação intersetorial estabelecida nos três níveis de gestão e tem por finalidade observar a saúde dos alunos, sejam crianças, adolescentes ou adultos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Trabalhamos com 14 eixos, sendo a vacinação um deles. Utilizamos o escopo das escolas públicas pactuadas pelo PSE em todos os 75 municípios, abrindo as portas para acolher as equipes de saúde e promover a imunização de forma organizada e segura”, explicou.

