SERGIPE PERDE PARA O PETROLINA POR 1 A 0 E O CONFIANÇA PARA O FERROVIÁRIO TAMBÉM POR 1 A 0 NESTE SÁBADO

O Confiança perdeu por 1 x 0 para a Ferroviária-SP, neste sábado (18), no estádio Fonte Luminosa. O gol da vitória do Ferroviária foi marcado pelo centroavante Carlão, no início da partida.

Com esses resultados o Confiança permanece no 12º lugar da competição. O Dragão volta a campo no próximo sábado (25), diante do ABC, na Arena Batistão, às 17h. Já o Ferroviário joga no domingo (26), contra o Figueirense, fora de casa, às 16h30.

Também no sábado, o Sergipe perdeu para o Petrolina por 1 a 0, em jogo válido pela Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe rubra ainda não conseguiu sua primeira vitória na competição.

Apesar do esforço, o Sergipe não conseguiu transformar suas chances em gols, resultando em mais uma partida sem vitória.

Com o resultado, o Sergipe ficou na penúltima colocação do Grupo 4 com apenas um ponto conquistado em quatro jogos. O próximo compromisso do Colorado será no próximo domingo (26), e a equipe enfrenta o Itabaiana no Barretão, em Lagarto.

Foto: ADC e CSS