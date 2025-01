SERGIPE RECEBE SETE NOVAS AMBULÂNCIAS DO SAMU PARA RENOVAR FROTA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu Sergipe), recebeu nesta sexta-feira, 31, sete novas ambulâncias para continuar o processo de renovação da frota.

As viaturas enviadas pelo Ministério da Saúde (MS) são de Unidades de Suporte Avançado (USA) e de Suporte Básico (USB), a serem distribuídas nas bases descentralizadas do estado. A entrega aconteceu em Salvador (BA).

As sete ambulâncias fazem parte de uma série de entregas a serem realizadas pela pasta federal. “Hoje recebemos sete ambulâncias, restando 18 a serem entregues em momentos oportunos, conforme agendado pelo Ministério da Saúde. Essa entrega faz parte do compromisso de 45 ambulâncias prometidas. A assinatura do termo de doação ocorreu hoje e esperamos que as ambulâncias cheguem ao nosso estado no próximo dia 6 de fevereiro”, destacou o superintendente do Samu Sergipe, Ronei Barbosa.

A distribuição das viaturas é realizada com base em estudos que demonstram maior necessidade nas regiões. A renovação da frota objetiva garantir, principalmente, celeridade nos atendimentos, diminuindo o tempo-resposta, bem como garantir novos veículos com potencial pleno de atendimento.

Atualmente o Samu Sergipe possui 63 ambulâncias operando 24 horas por dia. “Nos locais onde essas novas ambulâncias chegarem, faremos a substituição de veículos que já estão com quilometragem elevada e não estão mais adequados para uso. Essa ação faz parte de um processo contínuo de modernização da nossa frota para prestar atendimento qualificado aos sergipanos”, pontuou o secretário da Saúde, Cláudio Mitidieri.

Foto: Mário Sousa