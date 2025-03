SERGIPE RECEBERÁ OS MAIORES ESPECIALISTAS DO PAÍS NO 31º CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE OFTALMOLOGIA

Sergipe se prepara para receber um dos eventos mais aguardados da oftalmologia brasileira. Entre os dias 20 e 22 de março de 2025, a capital sergipana sediará o 31º Congresso Norte-Nordeste de Oftalmologia (CNNO), reunindo mais de 1.000 especialistas para debater os avanços tecnológicos e as principais inovações da área. O evento acontecerá no Centro de Convenções AM Malls, no bairro Inácio Barbosa, em Aracaju, e promete ser um marco para a especialidade.

O CNNO 2025 será uma oportunidade única para a troca de conhecimentos e networking entre profissionais experientes e jovens médicos em formação. Além disso, proporcionará um ambiente de aprendizado enriquecedor para residentes, que terão a chance de interagir diretamente com grandes referências da oftalmologia nacional.

“Nosso objetivo é criar um espaço dinâmico de aprendizado e troca de experiências entre os oftalmologistas. O CNNO 2025 será um momento imperdível para atualização profissional e para que os residentes possam se aproximar dos grandes nomes da especialidade”, destaca o médico oftalmologista Allan Luz, presidente da Sociedade Sergipana de Oftalmologia (SSO) e do CNNO 2025.

Durante os três dias de programação intensa, os participantes poderão assistir a palestras e debates sobre temas fundamentais para a oftalmologia, como ceratocone, glaucoma, estrabismo e catarata. Além disso, tópicos como retina, refração, lentes de contato, oftalmopediatria e neuroftalmologia também estarão em destaque, garantindo um panorama completo das últimas descobertas e técnicas da área.

“Estamos preparando uma programação ampla e inovadora, cobrindo todas as subespecialidades da oftalmologia. Teremos a participação de representantes das principais sociedades médicas, promovendo discussões aprofundadas sobre os avanços mais recentes. Essa troca de conhecimentos é essencial para o amplo desenvolvimento da oftalmologia no Brasil”, completa Allan Luz.

Refrativa Day e Ceratocone Day

Entre os momentos mais esperados do congresso estão o Refrativa Day e o Ceratocone Day. O primeiro abordará as mais recentes inovações em cirurgias a laser para correção de miopia, astigmatismo e hipermetropia. Já o segundo destacará os avanços no tratamento do ceratocone, condição que representa a principal causa de transplantes de córnea no país. Esses painéis contarão com especialistas de renome nacional, proporcionando discussões técnicas aprofundadas e acesso a conteúdos científicos de ponta.

Aracaju no centro da oftalmologia nacional

Esta será a terceira vez que Aracaju se torna o epicentro das discussões sobre o futuro da oftalmologia no Brasil. O CNNO 2025 não apenas colocará a cidade no mapa dos grandes eventos científicos, mas também trará impactos positivos para a oftalmologia nas regiões Norte e Nordeste.

O congresso é aberto a médicos, residentes e estudantes de medicina, com uma programação diversificada que atende a profissionais e acadêmicos. Os interessados podem conferir a programação completa e garantir a participação acessando o site oficial do evento: cnno2025.com.br. Para informações comerciais, o CNNO disponibiliza o WhatsApp (81) 98129-4354 e o e-mail comercialcnno@maiseventosecongressos.com.br.

Texto e foto NV Comunicação