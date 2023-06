Sergipe sediará eventos esportivos no segundo semestre. O calendário inclui o Jungle Fight, Torneio Crossfit Brasil e Wrestling

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), programa um extenso calendário de eventos esportivos para o segundo semestre de 2023. Nessa programação está inclusa uma etapa do Torneio Crossfit Brasil (TCB), o Jungle Fight, o Campeonato Brasileiro de Atletismo e o Campeonato Brasileiro de Wrestling.

Esses eventos são importantes para o desenvolvimento do esporte sergipano e incentivam a participação dos atletas locais, como explica a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas. “Desde o início do ano, estamos com uma extensa agenda de eventos esportivos nacionais a serem realizados aqui em Sergipe ou que contam com a participação das delegações sergipanas. Para o segundo semestre, já temos confirmado a realização do TCB, Jungle Fight e brasileiros de Atletismo e Wrestling. Estamos apoiando diversas modalidades esportivas em Sergipe, trazendo grandes eventos e incentivando a participação dos nossos atletas”, explica a secretária.

Em julho, acontecem a seletiva Norte-Nordeste do Torneio Crossfit Brasil (TCB) e o Jungle Fight. A seletiva do TCB acontece nos dias 22 e 23 de julho, no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, com, aproximadamente, 400 atletas que buscam classificação para as finais do torneio, que será realizado em São Paulo, no mês de setembro. Outras etapas da seletiva acontecem em Florianópoli (SC), Maringá (PR), Jundiaí (SP), Sorocaba (SP) e Rio de Janeiro.

O Jungle Fight será realizado nos dias 28 e 29 de julho, no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira. O evento reunirá equipes técnicas e lutadores de vários estados brasileiros em Sergipe, para as disputas de cinturão e títulos de MMA, com transmissão ao vivo pela TV Globo e pelos canais fechados do Sportv e Canal Combate.

Para o mês de agosto, estão previstos o Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa de Atletismo Sub 18 e o Campeonato Brasileiro de Wrestling, além da participação da delegação sergipana na etapa regional das Paralímpiadas Escolares, em Belém (PA).

O CBI Loterias Caixa de Atletismo Sub 18 acontecerá entre os dias 11 e 13 de agosto, na pista da Universidade Tiradentes (Unit). A competição reunirá, aproximadamente, 700 atletas de todo o país, com menos de 18 anos. Nesse mesmo período, a delegação sergipana de paratletas representará o estado na etapa regional das Paralimpíadas Escolares, em Belém.

Em seguida, haverá a realização do Campeonato Brasileiro Sênior 2023, estilos Greco-Romano, Livre Feminino e Livre Masculino, no dia 26 de agosto, no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira. A competição seguirá as regras da UWW, exceto o que constar no campo observações gerais, e não haverá limite de inscrições de atletas por federação. As inscrições seguem até o dia 25 de julho.

Fonte e foto ASN