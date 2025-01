SERGIPE TEM ALERTA DE CHUVAS VÁLIDO PARA AS PRÓXIMAS 72 HORAS; A INTENSIDADE PODE VARIAR DE INTENSA A FORTE

Com a possibilidade do acumulado de chuvas ultrapassar os 50 milímetros por dia, um alerta foi emitido nesta sexta-feira, 10, pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), cuja intensidade deve variar de intensa a forte. A previsão segue até o domingo, 12.

De acordo com a meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro Silva, as instabilidades tendem a se intensificar a partir desta sexta-feira, 7, com atenção especial para os territórios do litoral e agreste central do estado.

É importante lembrar que a ocorrência de chuvas podem gerar acumulados expressivos para Sergipe, apresentando alto risco em rodovias, possibilidade de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamento de pequenos córregos e riachos. Há ainda risco de transbordamento dos principais rios e lagoas do estado, além da possibilidade de trovoadas, descargas elétricas e ventos intensos.

Foto: Arthuro Paganini