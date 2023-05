Sergipe vence Freipaulistano e Confiança x Itabaiana ficam no empate na 3ª rodada do SUB-20 da Série A1

O domingo (28) foi de encerramento da terceira rodada do Campeonato Sergipano SUB-20 da Série A1. A rodada foi concluída nesta tarde com duas partidas realizadas na capital sergipana.

O Sergipe recebeu a equipe do Freipaulistano no estádio João Hora de Oliveira. O time colorado venceu por 1 a 0. O gol do Sergipe foi marcado pelo atleta Luiz Carlos. E no estádio Sabino Ribeiro, aconteceu o clássico entre Confiança e Itabaiana. Em um duelo muito equilibrado, o clássico ficou no empate em 0 a 0.

A rodada teve início ontem com duas partidas no interior do estado. No município de Telha, na região do baixo São Francisco, a equipe do América de Propriá e enfrentou o Dorense, no estádio municipal, Manoel Dias. O Dorense venceu por 2 a 0. Os gols do time colorado foram marcados pelos atletas Aldair e Pedro Victor.

E no município de Nossa Senhora da Glória, o Atlético Gloriense recebeu a equipe do Estancia. O Atlético Gloriense venceu por 2 a 0. Os gols do touro do sertão foram marcados no primeiro tempo pelos atletas

Pedrinho e Rhonaldy.

O estadual terá sequência na quarta e quinta-feira com a 4ª rodada da Sergipano SUB-20 da Série A1:

Quarta-feira (31/05)

Grupo A

15h – Itabaiana x Freipaulistano, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

19h Lagarto x Confiança, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

Grupo B

15h – Freipaulistano x Atlético Gloriense, estádio Adolfo Rolemberg, em Aracaju

Quinta-feira (01/06)

Grupo B

15h – Falcon x Sergipe, estádio Adolfo Rolemberg, em Aracaju

Com informações e foto da FSF