SERVIÇOS DE SAÚDE SEGUEM FUNCIONANDO NORMALMENTE APÓS ROMPIMENTO DA ADUTORA DO SÃO FRANCISCO

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), informa que os serviços de saúde em Aracaju permanecem funcionando plenamente, mesmo após o rompimento da adutora do São Francisco, ocorrido no município de Capela neste domingo, 14. Hospitais, maternidades e serviços especializados mantêm suas atividades com o fornecimento de água assegurado.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, a situação está sendo monitorada de perto, mas não houve impacto para a população que busca atendimento nas unidades. “A população pode ficar tranquila. Nossas unidades não ficaram desabastecidas e seguem oferecendo assistência plena. Estamos trabalhando em conjunto com a Deso, Defesa Civil e demais órgãos para que o abastecimento em toda a capital seja restabelecido de forma segura”, afirmou.

Imagens registradas nesta segunda-feira, 15, em unidades como a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), o Hospital da Criança, o Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) e o Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case) demonstram que todos os serviços estão em funcionamento, sem interrupções.

Segundo o gerente de Infraestrutura da SES, Marcos Machado, todas as unidades de saúde estão funcionando normalmente, sem prejuízo para a assistência e o governo segue monitorando. “Em Aracaju, o Huse não sofreu interrupção, porque recebe água de outras adutoras e houve manobras no sistema para garantir o fornecimento contínuo, sem necessidade de carro pipa. Portanto, reforçamos que não houve impacto na assistência à população”, destacou Marcos.

No caso da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), o abastecimento de água foi reforçado preventivamente por meio de caminhão-pipa. A medida visa garantir o pleno funcionamento da unidade, que continua atendendo a população normalmente, sem interrupções.

O Governo do Estado, por meio do Comitê de Gerenciamento de Crise, segue acompanhando a situação em parceria com a Deso, Iguá Sergipe, Prefeitura de Aracaju, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, garantindo prioridade para o abastecimento de serviços essenciais, como hospitais, escolas, delegacias e abrigos.

Foto: Valter Sobrinho