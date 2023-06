Servidores fazem novo ato em Aracaju para garantir estabilidade após extinção da Fundação Hospitalar de Saúde

Os servidores da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS) paralisaram novamente as atividades por 24h e estão reunidos desde as primeiras horas desta quinta-feira (22) em ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), a manifestação não altera o funcionamento da unidade.

O objetivo dos trabalhares é chamar a atenção do Governo de Sergipe sobre o imbróglio que há entre a FHS e a Secretaria de Estado da Saúde (SES). A categoria cobra estabilidade dos servidores, após um acordo judicial feito em 2018 para extinção da fundação.

Através da SES, o governo já havia informado que não há riscos de demissão e que apresentará propostas para substituição do modelo de gestão para garantir o quadro de pessoal. Em outubro de 2018, o governo estadual sancionou uma lei garantindo a estabilidade.

O Sintasa defende que os profissionais da Saúde tenham estabilidade e não sejam desligados da FHS, caso o Governo opte por não renovar o acordo.

