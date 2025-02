SES ABRE CREDENCIAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O PROGRAMA OPERA SERGIPE

Com o compromisso de ampliar o acesso às cirurgias eletivas de média e alta complexidade, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), abriu, nesta quarta-feira, 19, o credenciamento para contratação de serviços especializados para atuação no programa Opera Sergipe. O edital é destinado a empresas especializadas para realização dos procedimentos que contemplam consultas, exames e cirurgias de acordo com a linha de cuidado de cada especialidade. O recebimento das propostas segue até o dia 5 de março.

Em sua primeira fase, o maior programa de cirurgias eletivas de Sergipe, conta com 15 procedimentos de média complexidade. Para a segunda fase, o novo credenciamento do Opera Sergipe ofertará novos procedimentos, podendo chegar a 35 tipos de cirurgias para atender as necessidades da população.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, a gestão estadual tem o compromisso em garantir acesso à saúde com qualidade e de forma célere ao povo sergipano. “O programa é um sucesso absoluto, onde mais de 22 mil sergipanos tiveram a sua saúde recuperada pelo Opera Sergipe. O nosso objetivo é ampliar cada vez mais o acesso das pessoas por procedimentos cirúrgicos, assim como reduzir o tempo de espera dos usuários, resgatando a qualidade de vida dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)”, destaca.

Além dos novos procedimentos, a novidade é o Opera Mulher, com o apoio da Secretaria de Política para Mulheres, que amplia a oferta de cirurgias eletivas focadas em demandas e procedimentos essenciais à saúde feminina. “Um dos focos de atuação da SPM é justamente a saúde da mulher, e o Opera Mulher amplia as políticas públicas de saúde voltadas para as mulheres. Serão vários procedimentos cirúrgicos eletivos, entre eles, mamoplastias e de endometriose. É o Governo de Sergipe mostrando mais uma vez que as mulheres são prioridade”, afirma a secretária Danielle Garcia.

Clique aqui para acessar o Edital do Credenciamento 01/2025.

Novos procedimentos

A segunda fase contará com novos procedimentos cirúrgicos de alta complexidade, como: cirurgia bariátrica, ressecção endoscópica de próstata, endometriose, mamoplastia redutora, mamoplastia reconstrutora, cirurgia de polimastia e cirurgia para remoção de cálculos renais e em vias urinárias. além disso, contará com as cirurgias ortopédicas por videoartroscopia, entre elas: reconstrução ligamentar intra-articular do joelho (cruzado anterior); reconstrução ligamentar intra-articular do joelho (cruzado posterior com ou sem anterior); reparo de rotura do manguito rotador (inclui procedimentos descompressivos).

Foto ascom SES