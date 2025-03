SES INICIA A DISTRIBUIÇÃO DE VACINA CONTRA INFLUENZA NOS MUNICÍPIOS SERGIPANOS NESTA TERÇA-FEIRA, 1º DE ABRIL

Com o intuito de promover a imunidade durante o período de maior circulação dos vírus respiratórios, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu 212 mil doses da vacina contra a Influenza, que serão distribuídas aos 75 municípios sergipanos a partir desta terça-feira, 1º. O imunizante é trivalente e passa a fazer parte do Calendário Nacional de Vacinação para crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos com 60 anos ou mais, e gestantes. Além disso, a vacinação contra Influenza também ocorrerá como estratégia especial para grupos prioritários.

A vacinação é considerada a melhor estratégia de prevenção contra a influenza e possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo o agravamento da doença. De acordo com a gerente de imunização da SES, Illani Paulina, a meta preconizada pelo Ministério da Saúde (MS) é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários. Para os demais grupos, são considerados o número de doses aplicadas.

“Os postos de saúde dos municípios sergipanos estarão abastecidos com o imunizante para que todos consigam se vacinar. A previsão para o início da campanha de reforço da vacinação é que seja iniciada no dia 7 de abril para o público-alvo de crianças, gestantes e idosos com 60 anos e mais, reduzindo as complicações, internações e mortalidades em decorrência do vírus”, explicou Illani.

Público-alvo

O público-alvo da estratégia também é formado por trabalhadores da Saúde; puérperas; professores dos ensinos básico e superior; povos indígenas; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e de salvamento; profissionais das Forças Armadas e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade.

Fazem parte ainda pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso); trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade, e adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas, entre 12 e 21 anos.

Foto: Mário Sousa/SES