SES LANÇA APLICATIVO PARA O ACESSO DE INDICADORES DE SAÚDE DO ESTADO E DOS 75 MUNICÍPIOS SERGIPANOS

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Planejamento (Diplan), lançou o aplicativo “Saúde em Monitoramento”, uma ferramenta inovadora destinada a melhorar o monitoramento de indicadores de saúde no estado e nos 75 municípios sergipanos, promovendo a transparência dos dados.

O aplicativo oferece acesso a dados estatísticos atualizados e confiáveis sobre diversos indicadores de saúde, como: taxa de mortalidade infantil e materna; mortalidade prematura por doenças crônicas; mortalidade por causas externas, como homicídios e acidentes de trânsito; proporção de internações sensíveis à atenção básica; taxas de doenças transmissíveis e endemias, como tuberculose e dengue; e cobertura vacinal em crianças menores de 1 ano.

O aplicativo promoverá a transparência e a integração de informações entre diferentes áreas da saúde, como afirma o diretor da Diplan/SES, Davi Fraga. “Com essa plataforma, a SES busca facilitar a tomada de decisões e o planejamento de ações de saúde mais eficazes, além de fortalecer o alinhamento com as políticas públicas. A ferramenta é essencial para o monitoramento contínuo da saúde da população sergipana, apoiando estratégias preventivas baseadas em dados reais”, destaca.

Com esse aplicativo, Sergipe avança na utilização de tecnologia para melhorar a gestão da saúde, estimulando uma cultura de inovação e dados entre os profissionais da área. O aplicativo pode ser baixado tanto na versão Android como IOS, por meio do link. Em caso de dúvidas, a equipe do Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde (Cides/Dilpan), está disponível para orientar os usuários, por meio do e-mail: cides.diplan@saude.se.gov.br

Foto: Flávia Pacheco