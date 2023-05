Síndromes gripais: Aracaju ampliará atendimento pediátrico em dez Unidades Básicas de Saúde da capital

Considerando as mudanças sazonais e o avanço dos casos de síndromes respiratórias que estão acometendo a população da capital, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ampliará o atendimento a pacientes com síndromes gripais na Rede de Atenção Primária. Com isso, dez Unidades Básicas de Saúde (UBSs) passarão a atender como referência em pediatria a partir da próxima segunda-feira, 29.

Farão parte do plano de contingência as UBSs Augusto Franco (Farolândia), Geraldo Magela (Orlando Dantas), Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), Manoel de Souza (Jabotiana), Cândida Alves (Porto Dantas), José Machado (Santos Dumont) e Onésimo Pinto (Jardim Centenário), todas com funcionamento das 7h às 19h; as UBSs Osvaldo Leite (Santa Maria) e João Bezerra (Mosqueiro) funcionarão das 7h às 17h; e a UBS José Augusto Barreto (Japãozinho), das 7h às 16h.

Essas unidades contarão com profissionais dedicados ao atendimento de casos gripais em crianças em virtude da grande procura de pais e responsáveis por assistência nos hospitais. A secretária de saúde, Waneska Barboza, explica que o plano de contingência busca direcionar os casos de maior risco para os hospitais e os casos leves para as Unidades Básicas de Saúde e o Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal.

“A estratégia de contingência é baseada no monitoramento dos atendimentos realizados ao público infantil. Em 2022, os casos mais graves de crianças com síndromes gripais, classificados como amarelo, laranja e vermelho, chegaram a 299 no período entre janeiro e abril. Este ano, o número dobrou no mesmo intervalo de tempo e já contabiliza 673 crianças. Isso significa um aumento de 125% dos atendimentos de maior complexidade. Por essa razão, estamos orientando a população a procurar a UBS para os casos leves e os hospitais em casos de agravamento e persistência de problemas respiratórios”, explica Waneska Barboza.

Em função da proximidade do Hospital Fernando Franco da UBS Augusto Franco, ambos situados no bairro Farolândia, a UBS dará suporte com os atendimentos de casos leves, em uma tentativa de desafogar o fluxo da unidade hospitalar que está trabalhando com a escala de profissionais completa e já ampliou leitos. De janeiro a maio de 2023, 5.727 crianças com síndrome gripal foram atendidas nas Unidades Básicas de Saúde e no Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal.

Gripário

Além das UBSs, a Prefeitura de Aracaju disponibiliza atendimento pediátrico no Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal, localizado na rua Josué de Carvalho Cunha, 2191, bairro Coroa do Meio, unidade que funciona das 7h às 19h, de domingo a domingo.

O Centro é referência em acolhimento a pacientes com sintomas gripais e funciona com serviço porta aberta atendendo pessoas de todas as idades. É indispensável apresentar um documento oficial com foto e a carteira do SUS. A unidade dispõe de salas de triagem e observação, farmácia, consulta médica e testagem para detecção da covid-19.

